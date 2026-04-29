Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Пылесосы и швабры
Все серии
SpeedPro Aqua Беспроводной вертикальный пылесос
Больше не доступен
Поддержка
FC6728/01
В магазин
Зарегистрируйте свой продукт
Зарегистрируйте продукт в течение 90 дней с даты покупки и получите дополнительный сервис.
EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Aqua Cordless Stick vacuum cleaner FC6728/01
Все (9)
Очистка/замена насадок из микрофибры для пылесоса
Беспроводной пылесос: теплая вода/средство для полов
Моющий пылесос Philips: очистка твердых покрытий
Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Что означают индикаторы на пылесосе Philips SpeedPro?
Аксессуар для вертикального пылесосаКомплект сменных насадок из микрофибры
Аксессуар для вертикального пылесоса
Низкая мощность всасывания пылесоса Philips
Мой беспроводной пылесос Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max всасывает недостаточно мощно
Как выполнять очистку беспроводного пылесоса Philips серии 5000
Низкая мощность всасывания беспроводного пылесоса Philips серии 5000
Не могу открыть пылесборник Philips SpeedPro (Max)
Связаться с Philips
Мы готовы помочь