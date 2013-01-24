Тщательная очистка пола при помощи пара
Тщательная очистка пола при помощи пара: SteamCleaner Active удаляет грязь и пыль, обеспечивая непревзойденную чистоту всех видов твердых напольных покрытий. Дополнительная треугольная плоская насадка позволяет делать уборку даже в труднодоступных местах, например в углах или вдоль плинтуса. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тщательная очистка пола при помощи пара
Тщательная очистка пола при помощи пара: SteamCleaner Active удаляет грязь и пыль, обеспечивая непревзойденную чистоту всех видов твердых напольных покрытий. Дополнительная треугольная плоская насадка позволяет делать уборку даже в труднодоступных местах, например в углах или вдоль плинтуса. Узнать обо всех преимуществах
Тщательная очистка пола при помощи пара
Тщательная очистка пола при помощи пара: SteamCleaner Active удаляет грязь и пыль, обеспечивая непревзойденную чистоту всех видов твердых напольных покрытий. Дополнительная треугольная плоская насадка позволяет делать уборку даже в труднодоступных местах, например в углах или вдоль плинтуса. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тщательная очистка пола при помощи пара
Тщательная очистка пола при помощи пара: SteamCleaner Active удаляет грязь и пыль, обеспечивая непревзойденную чистоту всех видов твердых напольных покрытий. Дополнительная треугольная плоская насадка позволяет делать уборку даже в труднодоступных местах, например в углах или вдоль плинтуса. Узнать обо всех преимуществах
Philips SteamCleaner Active гарантирует самую гигиеничную уборку с помощью пара. Philips SteamCleaner Active уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий. Поможет очистить все виды напольных покрытий при помощи воды без добавления моющих средств.
Для работы SteamCleaner Active требуется только вода, а значит, на вашем полу не останется никаких следов моющих средств.
С прибором SteamCleaner Active можно использовать водопроводную воду. Активный фильтр против накипи автоматически удаляет известковый осадок. Для максимальной эффективности и продолжительного срока службы прибора рекомендуем заменять активный фильтр каждые полгода.
3 моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий впитывающий материал аккуратно удаляет грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить.
Если во время уборки вы делаете паузу, в вертикальном положении прибор SteamCleaner Active автоматически останавливает подачу пара — удобное решение для вашей безопасности.
SteamCleaner Active легко удаляет пыль и грязь. Пар растворяет грязь, а насадка из микрофибры собирает и удерживает ее.
Мощность 1500 Вт обеспечивает быстрый нагрев. SteamCleaner Active готов к работе менее чем за 30 секунд. Об этом сигнализирует светодиодный индикатор, меняющий цвет с белого на синий при готовности Steam Plus к работе.
Регулятор подачи пара SteamCleaner Active всегда обеспечивает оптимальное количество пара для идеальной очистки любого пола с защитным покрытием, включая паркет и ламинат.
Дизайн
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Система подачи пара
Простота использования
Вес и габариты