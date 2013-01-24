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Пароочиститель для пола

FC7028/01
Общая оценка / 5
  • Тщательная очистка пола при помощи пара Тщательная очистка пола при помощи пара Тщательная очистка пола при помощи пара
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    Пароочиститель для пола

    FC7028/01
    Общая оценка / 5

    Тщательная очистка пола при помощи пара

    Тщательная очистка пола при помощи пара: SteamCleaner Active удаляет грязь и пыль, обеспечивая непревзойденную чистоту всех видов твердых напольных покрытий. Дополнительная треугольная плоская насадка позволяет делать уборку даже в труднодоступных местах, например в углах или вдоль плинтуса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Пароочиститель для пола

    Тщательная очистка пола при помощи пара

    Тщательная очистка пола при помощи пара: SteamCleaner Active удаляет грязь и пыль, обеспечивая непревзойденную чистоту всех видов твердых напольных покрытий. Дополнительная треугольная плоская насадка позволяет делать уборку даже в труднодоступных местах, например в углах или вдоль плинтуса. Узнать обо всех преимуществах

    Тщательная очистка пола при помощи пара

    Тщательная очистка пола при помощи пара: SteamCleaner Active удаляет грязь и пыль, обеспечивая непревзойденную чистоту всех видов твердых напольных покрытий. Дополнительная треугольная плоская насадка позволяет делать уборку даже в труднодоступных местах, например в углах или вдоль плинтуса. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Пароочиститель для пола

    Тщательная очистка пола при помощи пара

    Тщательная очистка пола при помощи пара: SteamCleaner Active удаляет грязь и пыль, обеспечивая непревзойденную чистоту всех видов твердых напольных покрытий. Дополнительная треугольная плоская насадка позволяет делать уборку даже в труднодоступных местах, например в углах или вдоль плинтуса. Узнать обо всех преимуществах

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      Тщательная очистка пола при помощи пара

      Треугольная плоская насадка для превосходных результатов уборки

      • 1500 Вт
      • Дополнительная плоская насадка
      • 3 насадки из микрофибры
      • Регулятор подачи пара
      Пар уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий

      Пар уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий

      Philips SteamCleaner Active гарантирует самую гигиеничную уборку с помощью пара. Philips SteamCleaner Active уничтожает до 99,9 % микробов и бактерий. Поможет очистить все виды напольных покрытий при помощи воды без добавления моющих средств.

      Уборка 100%-но без химических веществ

      Уборка 100%-но без химических веществ

      Для работы SteamCleaner Active требуется только вода, а значит, на вашем полу не останется никаких следов моющих средств.

      Можно использовать водопроводную воду

      Можно использовать водопроводную воду

      С прибором SteamCleaner Active можно использовать водопроводную воду. Активный фильтр против накипи автоматически удаляет известковый осадок. Для максимальной эффективности и продолжительного срока службы прибора рекомендуем заменять активный фильтр каждые полгода.

      В комплект входят 3 насадки из микрофибры

      В комплект входят 3 насадки из микрофибры

      3 моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий впитывающий материал аккуратно удаляет грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить.

      Когда прибор не используется, пар не подается

      Когда прибор не используется, пар не подается

      Если во время уборки вы делаете паузу, в вертикальном положении прибор SteamCleaner Active автоматически останавливает подачу пара — удобное решение для вашей безопасности.

      Не требует использования моющих средств, не оставляет следов на поверхности

      Не требует использования моющих средств, не оставляет следов на поверхности

      Для всех видов напольных покрытий*

      Для всех видов напольных покрытий*

      Устойчивая конструкция

      Устойчивая конструкция

      Пар растворяет грязь, пыль и пятна

      SteamCleaner Active легко удаляет пыль и грязь. Пар растворяет грязь, а насадка из микрофибры собирает и удерживает ее.

      1500 Вт для мощной подачи пара и быстрого нагрева

      Мощность 1500 Вт обеспечивает быстрый нагрев. SteamCleaner Active готов к работе менее чем за 30 секунд. Об этом сигнализирует светодиодный индикатор, меняющий цвет с белого на синий при готовности Steam Plus к работе.

      Оптимальное количество пара для разных видов напольных покрытий

      Регулятор подачи пара SteamCleaner Active всегда обеспечивает оптимальное количество пара для идеальной очистки любого пола с защитным покрытием, включая паркет и ламинат.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Синий

      • Насадки и принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        3 насадки и 1 насадка для ковров
        Очистка
        Моющаяся накладка из микроволокна

      • Высокое качество

        Входная мощность (макс)
        1500  Вт
        Входная мощность (IEC)
        1500  Вт

      • Система подачи пара

        Время нагрева
        <30  с
        Время работы (подача пара)
        15—25  мин
        Подача пара
        13—25  г/мин
        Температура пара на выходе
        > 100  °C
        Объем резервуара
        450  мл
        Активный фильтр против накипи
        Да

      • Простота использования

        Длина шнура
        6  м
        Разборная трубка
        Выдвигается/задвигается
        Режим ожидания
        Автоматическая остановка пара
        Отделение для хранения шнура
        На трубке

      • Вес и габариты

        Размеры накладки из микроволокна
        27x11  см
        Размеры насадки
        210 x 230  см
        Вес (кг)
        <3  кг

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            • Для всех типов твердых полов, включая деревянные с защитными покрытиями. При использовании на лакированных деревянных полах сначала опробуйте прибор на незаметном участке. Не используйте прибор на промасленных деревянных полах.

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