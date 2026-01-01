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  • Насадки из микрофибры
  • Насадки из микрофибры
  • Насадки из микрофибры
  • Насадки из микрофибры
  • Насадки из микрофибры
  • Насадки из микрофибры
  • Насадки из микрофибры
  • Насадки из микрофибры

Больше не доступен

SmartPro EasyЗапасной комплект

FC8008/01

Насадки из микрофибры

Насадки из микрофибры совместимы с роботами-пылесосами SmartPro Easy. В этот комплект входит две насадки из микрофибры. Насадки следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.

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Для SmartPro Easy

Насадки из микрофибры

  • 2 насадки из микрофибры

2 насадки из микрофибры для оптимальной очистки

В комплект входит 2 насадки из микрофибры, обеспечивающие оптимальное качество очистки.

Проводите замену каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы прибора

Заменяйте насадки из микрофибры каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.

Технические характеристики

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