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Больше не доступен
FC8008/01
Насадки из микрофибры
Насадки из микрофибры совместимы с роботами-пылесосами SmartPro Easy. В этот комплект входит две насадки из микрофибры. Насадки следует заменять для продления срока службы робота-пылесоса.
2 насадки из микрофибры
В комплект входит 2 насадки из микрофибры, обеспечивающие оптимальное качество очистки.
Заменяйте насадки из микрофибры каждые 4 месяца, чтобы продлить срок службы робота-пылесоса.
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