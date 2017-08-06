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Больше не доступен
Быстрое глажение от начала и до конца
Утюг EasySpeed ускоряет процесс глажения благодаря равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и специальному носику Triple Precision.
Подача пара 25 г/мин, паровой удар 90 г
Антипригарная подошва
Очистка от накипи
2000 Вт
Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.
Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.
Награды
5.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Алла
06/08/2017
Україна
Отличный утюг.
Отличный утюг,прекрасно справляется со своими обязанностями.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1026/30 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1026/30 Паровой утюг
Ole4ka
01/04/2019
Україна
Супер зручна та хороша праска
купували ще у 2016 році і нарікань не знайшли! Зручна, легка в користуванні та зі своїми обовязками справляється на всі 100%, добре відпарює, ми задоволенні!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1026/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1026/30 Парова праска
vik7
27/11/2018
Україна
Чудова праска
Відмінно працює. Гарний вигляд. Рекомендую всім.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1026/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1026/30 Парова праска