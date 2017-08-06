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Больше не доступен

EasySpeedПаровой утюг

GC1026/30

5

| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрое глажение от начала и до конца

Утюг EasySpeed ускоряет процесс глажения благодаря равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и специальному носику Triple Precision.

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3 способа ускорить процесс глажения

Быстрое глажение от начала и до конца

  • Подача пара 25 г/мин, паровой удар 90 г

  • Антипригарная подошва

  • Очистка от накипи

  • 2000 Вт

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

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Отзывы

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5.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

06/08/2017

Україна

Україна

Отличный утюг.

Отличный утюг,прекрасно справляется со своими обязанностями.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1026/30 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1026/30 Паровой утюг

01/04/2019

Україна

Україна

Супер зручна та хороша праска

купували ще у 2016 році і нарікань не знайшли! Зручна, легка в користуванні та зі своїми обовязками справляється на всі 100%, добре відпарює, ми задоволенні!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1026/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1026/30 Парова праска

27/11/2018

Україна

Україна

Чудова праска

Відмінно працює. Гарний вигляд. Рекомендую всім.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1026/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1026/30 Парова праска

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