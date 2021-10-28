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  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

Больше не доступен

EasySpeedПаровой утюг

GC1028/20

4.5

| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрое глажение от начала и до конца

Утюг EasySpeed ускоряет процесс глажения благодаря равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и специальному носику Triple Precision.

Посмотреть все преимущества

3 способа ускорить процесс глажения

Быстрое глажение от начала и до конца

  • Подача пара 25 г/мин; паровой удар 100г

  • Керамическая подошва

  • Очистка от накипи

  • 2000 Вт

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин

Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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4.5

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

28/10/2021

Україна

Україна

утюг, который прослужит больше 10 лет

Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.

Плюсы

Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Дата пользования 2019-10-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Дата пользования 2019-10-28

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюга

Пользуюсь несколько лет. Утюг справляется отлично со своей задачей. Отпаривает очень хорошо. А цена его была очень доступной.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1028/20 Парова праска

12/04/2019

Україна

Україна

Гарна праска

Гарна праска, з своїми функціями справляється чудово. Користуюсь вже 5 рік і цілком задоволена. Єдиним недоліком, як виявилося згодом, стало керамічне покритя, що з часом отримало подряпини.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasySpeed GC1028/20 Парова праска

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