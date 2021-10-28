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Больше не доступен
Быстрое глажение от начала и до конца
Утюг EasySpeed ускоряет процесс глажения благодаря равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и специальному носику Triple Precision.
Подача пара 25 г/мин; паровой удар 100г
Керамическая подошва
Очистка от накипи
2000 Вт
Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.
Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.
Награды
4.5
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Тати
28/10/2021
Україна
утюг, который прослужит больше 10 лет
Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.
Плюсы
Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Дата пользования 2019-10-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Дата пользования 2019-10-28
Bundursha
01/04/2019
Україна
Отличный утюга
Пользуюсь несколько лет. Утюг справляется отлично со своей задачей. Отпаривает очень хорошо. А цена его была очень доступной.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Valery2808
12/04/2019
Україна
Гарна праска
Гарна праска, з своїми функціями справляється чудово. Користуюсь вже 5 рік і цілком задоволена. Єдиним недоліком, як виявилося згодом, стало керамічне покритя, що з часом отримало подряпини.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasySpeed GC1028/20 Парова праска