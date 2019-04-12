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Больше не доступен
Подача пара 15 г/мин
Паровой удар 60 г
Антипригарная подошва
Calc-clean (удаление накипи)
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Мощность до 1400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Функция очистки от накипи продлевает срок службы утюга на долгие годы
Награды
4.8
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Taras88
12/04/2019
Україна
Хороший варіант для домашнього використання
Праска Philips Featherlight Plus GC1426/70 у мене більше року – вона беззаперечно виконує свої функції на найвищу оцінку. Я часто користуюся функцією сушки у пральній машині, після якої речі дуже пом’яті - дана праска справляється із цією задачею. Мені подобається оптимальна вага праски: не легка, але при цьому не заважка, у процесі використання рука не втомлюється (попередня праска, якою я користувався, була значно легшою, проте не могла справитися із розгладжуванням одягу після того, як він був висушений у пральній машині). Праска вміщує достатню кількість води, яка не розбризкується у процесі роботи. Для повного щастя я б додав функцію автоматичного відключення для цієї праски. В цілому – прекрасний варіант для домашнього використання.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска
Svetik82
11/04/2019
Україна
Праска - тільки філіпс.
Класна праска! Зручна і надійна.Користуюсь вже багато років
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска
Anastasiias
10/04/2019
Україна
Легка і зручна праска
Надзвичайно крута праска . Легка і зручна . Пара розподіляється рівномірно . Повністю задоволена і іншої не хочу ))) .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска
В режиме подачи пара, по сравнению с настройкой глаженья без пара на этой модели