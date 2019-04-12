Праска Philips Featherlight Plus GC1426/70 у мене більше року – вона беззаперечно виконує свої функції на найвищу оцінку. Я часто користуюся функцією сушки у пральній машині, після якої речі дуже пом’яті - дана праска справляється із цією задачею. Мені подобається оптимальна вага праски: не легка, але при цьому не заважка, у процесі використання рука не втомлюється (попередня праска, якою я користувався, була значно легшою, проте не могла справитися із розгладжуванням одягу після того, як він був висушений у пральній машині). Праска вміщує достатню кількість води, яка не розбризкується у процесі роботи. Для повного щастя я б додав функцію автоматичного відключення для цієї праски. В цілому – прекрасний варіант для домашнього використання.