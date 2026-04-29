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Featherlight Plus Паровой утюг

Больше не доступен

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Featherlight PlusПаровой утюг

GC1426/70

Featherlight Plus Паровой утюг

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF файл, 437.9 kB
  • 13 March 2026

GC1420 series_EE_[03597]_NCN_user manual

  • PDF файл, 3.2 MB
  • 13 March 2026

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