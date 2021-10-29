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Больше не доступен
Со складными плечиками ShoulderWings
Вес гладильной доски был уменьшен на 1 кг по сравнению с предыдущей моделью, и теперь ее намного удобнее передвигать
Не нужно искать место для поглаженных рубашек. Поглаженную одежду можно сразу поместить на удобную вешалку.
Дорожная блокировка препятствует случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении. Особая конструкция с двойными ножками и нескользящими насадками делает гладильную доску более устойчивой.
Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
u186-dmitriy
29/10/2021
Україна
Дуже гарна і функціональна прасувальна дошка
До вибору гладильної дошки я підійшов дуже ретельно, так як дружина проводить біля неї достатньо велику кількість часу: постійна глажка брюк/сорочок. Потрібна була стійка, якісна дошка для парогенератора, був ще один критерій - приємний неналяпистий чохол. Ця дошка відразу зацікавила своми "вушками" - плечиками для глажки сорочок, такого рішення моя дружина ще не бачила, воно їй здалось дуже оригінальним і зручним. Побачивши її в Інтернеті, я відразу почав шукати відгуки. І яке було моє здивування, що відгуки про неї були негативними, але їх було небагато і вони давні. Все ж таки я вирішив подивитися на неї в реальності і придбати, якщо зовнішній вигляд мене влаштує. І мене все влаштувало.
Плюсы
Дошка має приємний зовнішній вигляд, тепер випускається на білій, а не на сірій основі, з фірмовим найменуванням на чохлі і без тримача для шнура. Дошка має видвижні вушки, які полегшують процес глажки. На стику приєднання плечика до дошки загиба не виникає, сорочка розглажується рівномірно. Це забезпечується за рахунок невеликого нахлесту білого чохла дошки на плечико, в цьому місці зазор не утворюється і якість прасування не страждає
Минусы
Занадто висока ціна
Этот отзыв про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
Этот отзыв про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
Viktor87
14/04/2019
Україна
Якісна річ
Дуже зручна у користуванні. Ідеально підходить до праски з парогенератором PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
По сравнению с предыдущей моделью GC240
Процент снижения уровня шума по сравнению с использованием многослойного покрытия для гладильной доски