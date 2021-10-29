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  • 8 разумных решений для легкого глажения
  • 8 разумных решений для легкого глажения
  • 8 разумных решений для легкого глажения
  • 8 разумных решений для легкого глажения

Больше не доступен

Easy8Гладильная доска

GC240/25

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

8 разумных решений для легкого глажения
Гладильная доска — важная составляющая процесса глажения. Конструкция новой гладильной доски Philips продумана до мелочей и значительно упрощает глажение. В этой уникальной доске используется 8 инновационных решений для дополнительного удобства.
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С уникальными складными плечиками ShoulderWings

8 разумных решений для легкого глажения

  • Со складными плечиками ShoulderWings

На 1 кг более легкая конструкция*

На 1 кг более легкая конструкция*

Вес гладильной доски был уменьшен на 1 кг по сравнению с предыдущей моделью, и теперь ее намного удобнее передвигать

Специальная вешалка для одежды

Специальная вешалка для одежды

Не нужно искать место для поглаженных рубашек. Поглаженную одежду можно сразу поместить на удобную вешалку.

Разработано для стабильности: дорожная блокировка и насадки для ножек

Разработано для стабильности: дорожная блокировка и насадки для ножек

Дорожная блокировка препятствует случайному складыванию доски во время глажения и раскладыванию при хранении. Особая конструкция с двойными ножками и нескользящими насадками делает гладильную доску более устойчивой.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

29/10/2021

Україна

Україна

Дуже гарна і функціональна прасувальна дошка

До вибору гладильної дошки я підійшов дуже ретельно, так як дружина проводить біля неї достатньо велику кількість часу: постійна глажка брюк/сорочок. Потрібна була стійка, якісна дошка для парогенератора, був ще один критерій - приємний неналяпистий чохол. Ця дошка відразу зацікавила своми "вушками" - плечиками для глажки сорочок, такого рішення моя дружина ще не бачила, воно їй здалось дуже оригінальним і зручним. Побачивши її в Інтернеті, я відразу почав шукати відгуки. І яке було моє здивування, що відгуки про неї були негативними, але їх було небагато і вони давні. Все ж таки я вирішив подивитися на неї в реальності і придбати, якщо зовнішній вигляд мене влаштує. І мене все влаштувало.

Плюсы

Дошка має приємний зовнішній вигляд, тепер випускається на білій, а не на сірій основі, з фірмовим найменуванням на чохлі і без тримача для шнура. Дошка має видвижні вушки, які полегшують процес глажки. На стику приєднання плечика до дошки загиба не виникає, сорочка розглажується рівномірно. Це забезпечується за рахунок невеликого нахлесту білого чохла дошки на плечико, в цьому місці зазор не утворюється і якість прасування не страждає

Минусы

Занадто висока ціна

Этот отзыв про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

Этот отзыв про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

14/04/2019

Україна

Україна

Якісна річ

Дуже зручна у користуванні. Ідеально підходить до праски з парогенератором PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

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      Примечания

      1. По сравнению с предыдущей моделью GC240

      2. Процент снижения уровня шума по сравнению с использованием многослойного покрытия для гладильной доски