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Easy8 Гладильная доска

Больше не доступен

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Easy8Гладильная доска

GC240/25

Easy8 Гладильная доска

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Consumer Care Book Philips Easy8 Ironing board - English (US)

  • PDF файл, 643.5 kB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Easy8 Ironing board GC240/25

  • PDF файл, 2.2 MB
  • 13 March 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

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