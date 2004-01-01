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    ComfortCare Паровой утюг

    GC2710
    • Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный Простой, быстрый и эффективный
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      ComfortCare Паровой утюг

      GC2710

      Простой, быстрый и эффективный

      Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ComfortCare Паровой утюг

      Простой, быстрый и эффективный

      Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

      Простой, быстрый и эффективный

      Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ComfortCare Паровой утюг

      Простой, быстрый и эффективный

      Для превосходных результатов глажения необходима мощная подача пара и утюг, который никогда не подведет. Этот практичный паровой утюг GC2710/02 от Philips мощностью 2000 Вт с паровым ударом 90 г и функцией самоочистки обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

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        ComfortCare

        ComfortCare

        Паровой утюг

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        Итого:

        Простой, быстрый и эффективный

        Утюг, который обеспечивает более продолжительную подачу пара

        • 30 г
        Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

        Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок

        Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.

        Антипригарное покрытие подошвы

        Антипригарное покрытие подошвы

        Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

        Резервуар увеличенного объема 300 мл позволяет гладить дольше без долива воды.

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

        Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

        Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Объем резервуара для воды
          300  ml
          Напряжение
          220  V
          Подошва
          Антипригарная
          Постоянная подача пара
          30  g/min
          Долив в любое время
          Да
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Открывающаяся сбоку крышка
          Мощность
          2000  W
          Подача пара
          Да
          Паровой удар
          90  g
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Система "капля-стоп"
          Да
          Распылитель
          Да
          Настройка подачи пара
          Да
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Длина шнура питания
          1,9  m

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Функция самоочистки
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

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              О Philips

              Продавец интернет-магазина:

              ООО «Филипс Украина»
              03038, Украина
              г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
              Код ЕДРПОУ 33744042

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