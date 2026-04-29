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ComfortCare Паровой утюг

Больше не доступен

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ComfortCareПаровой утюг

GC2710/02

ComfortCare Паровой утюг

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips ComfortCare Steam iron GC2710 - English (US)

  • PDF файл, 25.2 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips ComfortCare Steam iron

  • PDF файл, 2.8 MB
  • 13 March 2026

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