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Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества!
Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г
Подошва SteamGlide
Автоотключение и очистка от накипи
2400 Вт
Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Награды
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Дарья26
26/08/2017
Україна
Гладит сам!
При выборе утюга отталкивалась от необходимых мне функций: - мощность - автоотключение - очистка от накипи - вертикальное отпаривание - надежный бренд. И вот выбор сделан, а мой избранник верно служит мне уже несколько лет. Прочная и практичная модель. Несколько раз случайно падал, но ни трещинки, ни скола, подошва крепкая, без единой царапины. Пользоваться утюгом приятно – он легко скользит, острый носик удобен для проглаживания мельчайших деталей, пар сильный, отпаривает даже пересушенные жесткие вещи и при работе совсем не устаешь. Пользовалась несколько раз вертикальным отпариванием штор в подвешенном состоянии – результат есть, но, конечно, не такой, как при обычной глажке. Функция автоотключение стала моим спасением, теперь не нужно вздрагивать по пути на работу, вспоминая «выключила ли я утюг??!!» Бонусом идет яркий жизнерадостный цвет корпуса – бодрит и заряжает позитивом. Утюгом абсолютно довольна! И даже теперь полюбила гладить))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2960/50 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2960/50 Паровой утюг
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Плюсы
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Минусы
Минусов нет.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2960/50 Парова праска
Дата пользования 2019-07-04
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2960/50 Парова праска
Дата пользования 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2960/50 Парова праска
Дата пользования 2019-06-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2960/50 Парова праска
Дата пользования 2019-06-29