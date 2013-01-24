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Создан для работы, день за днем
Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создан для работы, день за днем
Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
Создан для работы, день за днем
Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создан для работы, день за днем
Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах
Паровой утюг
Цена магазина Philips
Итого:
Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Со временем в утюге накапливается накипь. Эта таблетка способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.
Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.
Технические характеристики
Комфортное глажение
Очистка от накипи
Разглаживание складок