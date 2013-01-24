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    PowerLife

    Паровой утюг

    GC2960/50
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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      PowerLife Паровой утюг

      GC2960/50
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Создан для работы, день за днем

      Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      Создан для работы, день за днем

      Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerLife Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и таблеткой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества! Узнать обо всех преимуществах

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        PowerLife

        PowerLife

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Создан для работы, день за днем

        С подошвой SteamGlide

        • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г
        • Подошва SteamGlide
        • Автоотключение и очистка от накипи
        • 2400 Вт
        Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

        Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

        Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

        Таблетка против накипи разрушает накипь так, что ее легко смыть

        Со временем в утюге накапливается накипь. Эта таблетка способствует разрушению накипи, после чего мелкие частицы удаляются в процессе очистки. Очистку от накипи рекомендуется проводить 1 раз в месяц.

        Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

        Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

        Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          напряжение
          220—240 В
          Система "капля-стоп"
          Да
          Объем резервуара для воды
          300 ml
          Габариты изделия
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Вес продукта
          1,2 kg
          Дополнительная устойчивость
          Резиновая вставка
          Настройка подачи пара
          Да
          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Распылитель
          Да
          Система автоотключения
          Да
          Длина шнура питания
          • 1,8 м (за пределами Европы)
          • 1,9 м (в странах Европы)
          Мощность (во всех странах)
          2400 W

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          1.8 m

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Разглаживание складок

          Паровой удар
          До 130 г/мин
          Постоянная подача пара
          до 40 г/мин

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