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Паровой утюг
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Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.
Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.
Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.
Утюг снабжен специальной широкой подставкой для дополнительной устойчивости прибора в вертикальном положении.
Легко использовать
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
GC026/30
GC026/80
GC026/00