Создан для работы, день за днем

Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении.