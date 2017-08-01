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Больше не доступен
Подача пара 35 г/мин, паровой удар 130г
Подошва SteamGlide
Очистка от накипи
2300 Вт
Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Juli27
01/08/2017
Україна
Якісний продукт.
Довго обирала собі праску,і мій вибір зупинився саме на цій моделі.Проста у використанні,є всі необхідні функції,стильний дизайн. Хороша подача пару,система самоочистки,все для мого комфорту.Своїм вибором задоволенна повністю! Philips не підводить!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife Plus GC2982/30 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife Plus GC2982/30 Паровой утюг