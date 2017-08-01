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  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем
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  • Создан для работы, день за днем
  • Создан для работы, день за днем

Больше не доступен

PowerLife PlusПаровой утюг

GC2982/30

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Создан для работы, день за днем
Паровой утюг Philips PowerLife Plus обеспечивает великолепные результаты глажения день за днем — превосходные характеристики благодаря новой подошве SteamGlide, постоянной мощной подаче пара, удобной функции очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго и подставке для дополнительной устойчивости в вертикальном положении.
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Создан для работы, день за днем

  • Подача пара 35 г/мин, паровой удар 130г

  • Подошва SteamGlide

  • Очистка от накипи

  • 2300 Вт

Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок.

Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/08/2017

Україна

Україна

Якісний продукт.

Довго обирала собі праску,і мій вибір зупинився саме на цій моделі.Проста у використанні,є всі необхідні функції,стильний дизайн. Хороша подача пару,система самоочистки,все для мого комфорту.Своїм вибором задоволенна повністю! Philips не підводить!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife Plus GC2982/30 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife Plus GC2982/30 Паровой утюг

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