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    PowerLife Plus

    Паровой утюг

    GC2982/30
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    • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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      PowerLife Plus Паровой утюг

      GC2982/30
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        PowerLife Plus

        PowerLife Plus

        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

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        Создан для работы, день за днем

        • Подача пара 35 г/мин, паровой удар 130г
        • Подошва SteamGlide
        • Очистка от накипи
        • 2300 Вт
        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 35 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

        Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

        Мощная подача пара для быстрого глажения

        Мощная подача пара для быстрого глажения

        Этот мощный утюг быстро нагревается и поддерживает необходимую температуру во время глажения, что облегчает разглаживание складок.

        Устойчивая подставка обеспечивает дополнительную стабильность

        Утюг снабжен специальной широкой подставкой для дополнительной устойчивости прибора в вертикальном положении.

        Технические характеристики

        • Легко использовать

          Длина шнура питания
          2  м
          Объем резервуара для воды
          300  мл
          Система "капля-стоп"
          Да
          Название подошвы
          Подошва SteamGlide

        • Быстрое разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          35  г/мин
          Питание
          2300  Вт
          Паровой удар
          130  г
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Распыление воды
          Да

        • Экологичность

          Экономия энергии*
          20  %

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