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PowerLife Plus Паровой утюг

Больше не доступен

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PowerLife PlusПаровой утюг

GC2982/30

PowerLife Plus Паровой утюг

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Plus Steam iron GC2982/30 - English (US)

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 18 March 2024

User Manual Philips PowerLife Plus Steam iron

  • PDF файл, 2.1 MB
  • 12 March 2024

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