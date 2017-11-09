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Больше не доступен
Функция "2 в 1" включает в себя вертикальное и горизонтальное отпаривание для достижения максимально эффективного результата. Вы сможете отпаривать одежду в вертикальном положении без использования гладильной доски или выбрать режим горизонтального отпаривания, положив одежду на любую ровную поверхность. Steam&Go "2 в 1" сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать постоянную мощную подачу пара даже в горизонтальном положении, поэтому вы сможете отпаривать обивку мягкой мебели и постельное белье.
С технологией SmartFlow результаты глажения всегда будут превосходными. Оптимальная подача пара обеспечивает нагрев подошвы сопла до нужной безопасной температуры, поэтому вы сможете гладить любые ткани без образования мокрых пятен. Специальное покрытие гарантирует превосходное скольжение и устойчивость к коррозии.
Электронасос обеспечивает непрерывную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.
Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Olala
09/11/2017
Україна
Палочка-выручалочка!
Так сложилось, что я ненавижу гладить, поэтому очень часто красивые блузки и рубашки лежат себе в гардеробе, поскольку есть майки, футболки и худи, которые можно и не гладить. Этот отпариватель изменил многое! Интереснейший процесс отпаривания – великолепный результат. Теперь хочется носить только все красивое и легкое. )) Также брала с собой в отпуск – незаменимая вещь, когда в отеле платные услуги глажки. И главное – занимает совсем немного места как в квартире, так и в чемодане. Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC332/60
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC332/60
Sveta
23/12/2017
Україна
Отличный отпариватель
Отличный отпариватель, справляется со своими функциями полностью, воды в контейнере хватает на 2—3 вещи, не проблема можно и долить, зато легкий. Очень выручает, когда нужно быстро отгладить прям на тремпеле. Всегда беру с собой в отпуск или коммандировку
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go 2-in-1 GC332/60 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go 2-in-1 GC332/60 Ручний відпарювач