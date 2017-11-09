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Больше не доступен

GC332/60

GC332/60

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

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"2 в 1": вертикальное и горизонтальное отпаривание

"2 в 1": вертикальное и горизонтальное отпаривание

Функция "2 в 1" включает в себя вертикальное и горизонтальное отпаривание для достижения максимально эффективного результата. Вы сможете отпаривать одежду в вертикальном положении без использования гладильной доски или выбрать режим горизонтального отпаривания, положив одежду на любую ровную поверхность. Steam&Go "2 в 1" сконструирован таким образом, чтобы обеспечивать постоянную мощную подачу пара даже в горизонтальном положении, поэтому вы сможете отпаривать обивку мягкой мебели и постельное белье.

Нагревающаяся подошва сопла SmartFlow для эффективного результата

Нагревающаяся подошва сопла SmartFlow для эффективного результата

С технологией SmartFlow результаты глажения всегда будут превосходными. Оптимальная подача пара обеспечивает нагрев подошвы сопла до нужной безопасной температуры, поэтому вы сможете гладить любые ткани без образования мокрых пятен. Специальное покрытие гарантирует превосходное скольжение и устойчивость к коррозии.

Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

Электронасос обеспечивает непрерывную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

09/11/2017

Україна

Україна

Палочка-выручалочка!

Так сложилось, что я ненавижу гладить, поэтому очень часто красивые блузки и рубашки лежат себе в гардеробе, поскольку есть майки, футболки и худи, которые можно и не гладить. Этот отпариватель изменил многое! Интереснейший процесс отпаривания – великолепный результат. Теперь хочется носить только все красивое и легкое. )) Также брала с собой в отпуск – незаменимая вещь, когда в отеле платные услуги глажки. И главное – занимает совсем немного места как в квартире, так и в чемодане. Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC332/60

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC332/60

23/12/2017

Україна

Україна

Отличный отпариватель

Отличный отпариватель, справляется со своими функциями полностью, воды в контейнере хватает на 2—3 вещи, не проблема можно и долить, зато легкий. Очень выручает, когда нужно быстро отгладить прям на тремпеле. Всегда беру с собой в отпуск или коммандировку

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go 2-in-1 GC332/60 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go 2-in-1 GC332/60 Ручний відпарювач

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