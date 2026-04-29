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GC332/60

Больше не доступен

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GC332/60

GC332/60

GC332/60

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 13 March 2024

Quick start guide Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer

  • PDF файл, 1.5 MB
  • 17 March 2024

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