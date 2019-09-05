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Больше не доступен

GC350/40

GC350/40

4.8
| (60) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт

1 награда

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Автоматическая постоянная подача пара для легкого глажения

Автоматическая постоянная подача пара для легкого глажения

Помпа автоматически обеспечивает постоянную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

Щетка для более плотных тканей

Щетка для более плотных тканей

Щетка приподнимает волокна ткани, поэтому пар проникает глубже. Это особенно удобно при глажении одежды из плотных тканей, например пиджаков и пальто. Кроме того, это позволяет удалить грязь и катышки.

Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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4.8

из 5

60

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

3
2

05/09/2019

Україна

Україна

Отличный пароотпариватель

Очень довольна,не пожалела что взяла,стоит своих денег.Отличные функции и очень удобный в использовании.Идеально подходит как для домашнего использования,так и для магазинов.Советую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC350/40

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC350/40

05/09/2019

Україна

Україна

Отличный отпариватель

Лёгкий,прост в использовании, хорошо отпаривает, не отставляет следов накипи

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC350/40

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC350/40

05/09/2019

Україна

Україна

Лёгкий в использовании и удобный в хранении

Пользуюсь уже месяц и могу сказать что с ним процесс глажки стал намного легче и приятнее. Практичный и занимает мало места в чемодане, что очень важно для человека, который все время в дороге.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC350/40

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC350/40

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