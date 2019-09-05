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Больше не доступен
Помпа автоматически обеспечивает постоянную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.
Щетка приподнимает волокна ткани, поэтому пар проникает глубже. Это особенно удобно при глажении одежды из плотных тканей, например пиджаков и пальто. Кроме того, это позволяет удалить грязь и катышки.
Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.
Награды
4.8
из 5
60
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
Vlada26
05/09/2019
Україна
Отличный пароотпариватель
Очень довольна,не пожалела что взяла,стоит своих денег.Отличные функции и очень удобный в использовании.Идеально подходит как для домашнего использования,так и для магазинов.Советую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC350/40
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC350/40
АсяСкорик
05/09/2019
Україна
Отличный отпариватель
Лёгкий,прост в использовании, хорошо отпаривает, не отставляет следов накипи
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC350/40
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC350/40
Liza
05/09/2019
Україна
Лёгкий в использовании и удобный в хранении
Пользуюсь уже месяц и могу сказать что с ним процесс глажки стал намного легче и приятнее. Практичный и занимает мало места в чемодане, что очень важно для человека, который все время в дороге.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC350/40
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC350/40