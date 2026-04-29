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GC350/40
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User Manual_GC350_351_EE1_[09585]
Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Подходит ли отпариватель Philips для любых видов ткани?
Слив воды из резервуара отпаривателя для одежды Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Отпариватель для одежды Philips не подает пар
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