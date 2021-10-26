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  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения
  • Компактное решение для удобного глажения

Больше не доступен

Steam&GoРучной отпариватель для одежды

GC361/20

4.8
| (54) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт

1 награда

Компактное решение для удобного глажения
Отпаривание еще проще с нагревающейся подошвой SmartFlow. Вертикальное или горизонтальное разглаживание участков со сложной фактурой и придание свежести одежде — без риска прожечь ткань. Легкий и компактный прибор можно применять в любое время, в любом месте. Просто включите подачу пара и приступайте к использованию!
Посмотреть все преимущества

Вертикальное и горизонтальное использование для лучших результатов

Компактное решение для удобного глажения

  • 1200 Вт, подача пара до 22 г/мин

  • Горизонтальное/вертикальное отпаривание

  • Съемный резервуар для воды, 70 мл

Нагревающаяся подошва SmartFlow для наилучших результатов*

Нагревающаяся подошва SmartFlow для наилучших результатов*

Благодаря технологии SmartFlow подошва нагревается до оптимальной температуры, безопасной для любых типов тканей, и предотвращает образование мокрых пятен. Нагретая подошва позволяет эффективно отпаривать ткань при горизонтальном использовании и обеспечивает великолепный результат.*

Вертикальное и горизонтальное отпаривание для большего удобства

Вертикальное и горизонтальное отпаривание для большего удобства

Вертикальное отпаривание предназначено для быстрого разглаживания складок и придания свежести одежде без использования гладильной доски. Горизонтальное отпаривание — для идеального разглаживания трудных участков, например манжет и воротничков. В любом положении мощная постоянная подача пара обеспечивает превосходные результаты.

Автоматическая постоянная подача пара для легкого глажения

Автоматическая постоянная подача пара для легкого глажения

Помпа автоматически обеспечивает постоянную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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4.8

из 5

54

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

3
1

26/10/2021

Україна

Україна

незаменимая вещь

В наше время имея отпариватель, мы решаем кучу проблем. С ним совершенно не нужен утюг. Проблема глажки методом отпаривания решает все. И вещь с таким отпаривателем невозможно испортить. Однозначно рекомендуюю!!! Пользуюсь уже больше года.

Плюсы

компактность, удобно, невозможно испортить вещи

Минусы

не выявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC361/20 Ручной отпариватель для одежды

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC361/20 Ручной отпариватель для одежды

04/05/2020

Україна

Україна

Очень полезный прибор

Решилась - купила этот отпариватель. Довольна!!! Особенно сейчас актуален:) Т.к. пар дезинфицирует, то утром перед работой пропарила маску, наутюжила блузу, довела до ума пиджак и не нужно доставать гладильную доску и не нужно возится с утюгом. Очень экономит время!

Плюсы

Компактный, мощный пар, хорошая керамическая подошва

Минусы

пока не нашла

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC361/20 Ручной отпариватель для одежды

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC361/20 Ручной отпариватель для одежды

05/04/2020

Україна

Україна

Вместе дорожного утюжка

Для этот отпариватель стал неотъемлемым атрибутом моих путешествий. Быстро освежить вещь - идеальное решение. Занимает мало место в сумке, минимальный расход воды, можно легко её доливать, пар такой что берет даже плотные штаны

Плюсы

Маленький, мощный, быстрый долив воды

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC361/20 Ручной отпариватель для одежды

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Steam&Go GC361/20 Ручной отпариватель для одежды

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      Примечания

      1. По сравнению с Philips Steam&Go GC310 и GC320 без нагревающейся подошвы SmartFlow.

      2. Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).