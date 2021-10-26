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Больше не доступен
1200 Вт, подача пара до 22 г/мин
Горизонтальное/вертикальное отпаривание
Съемный резервуар для воды, 70 мл
Благодаря технологии SmartFlow подошва нагревается до оптимальной температуры, безопасной для любых типов тканей, и предотвращает образование мокрых пятен. Нагретая подошва позволяет эффективно отпаривать ткань при горизонтальном использовании и обеспечивает великолепный результат.*
Вертикальное отпаривание предназначено для быстрого разглаживания складок и придания свежести одежде без использования гладильной доски. Горизонтальное отпаривание — для идеального разглаживания трудных участков, например манжет и воротничков. В любом положении мощная постоянная подача пара обеспечивает превосходные результаты.
Помпа автоматически обеспечивает постоянную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.
Награды
4.8
из 5
54
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
natali1512
26/10/2021
Україна
незаменимая вещь
В наше время имея отпариватель, мы решаем кучу проблем. С ним совершенно не нужен утюг. Проблема глажки методом отпаривания решает все. И вещь с таким отпаривателем невозможно испортить. Однозначно рекомендуюю!!! Пользуюсь уже больше года.
Плюсы
компактность, удобно, невозможно испортить вещи
Минусы
не выявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC361/20 Ручной отпариватель для одежды
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC361/20 Ручной отпариватель для одежды
мила1979
04/05/2020
Україна
Очень полезный прибор
Решилась - купила этот отпариватель. Довольна!!! Особенно сейчас актуален:) Т.к. пар дезинфицирует, то утром перед работой пропарила маску, наутюжила блузу, довела до ума пиджак и не нужно доставать гладильную доску и не нужно возится с утюгом. Очень экономит время!
Плюсы
Компактный, мощный пар, хорошая керамическая подошва
Минусы
пока не нашла
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC361/20 Ручной отпариватель для одежды
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC361/20 Ручной отпариватель для одежды
Yovenko
05/04/2020
Україна
Вместе дорожного утюжка
Для этот отпариватель стал неотъемлемым атрибутом моих путешествий. Быстро освежить вещь - идеальное решение. Занимает мало место в сумке, минимальный расход воды, можно легко её доливать, пар такой что берет даже плотные штаны
Плюсы
Маленький, мощный, быстрый долив воды
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC361/20 Ручной отпариватель для одежды
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Steam&Go GC361/20 Ручной отпариватель для одежды
По сравнению с Philips Steam&Go GC310 и GC320 без нагревающейся подошвы SmartFlow.
Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).