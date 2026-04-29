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Steam&Go Ручной отпариватель для одежды

Больше не доступен

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Steam&GoРучной отпариватель для одежды

GC361/20

Steam&Go Ручной отпариватель для одежды

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 636.2 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer

  • PDF файл, 704.3 kB
  • 13 March 2026

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