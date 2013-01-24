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Azur Performer

Паровой утюг

GC3821/70
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    Azur Performer Паровой утюг

    GC3821/70
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer совмещает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide Plus ускорит процесс глажения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Azur Performer Паровой утюг

    Быстрее, проще, умнее

    Паровой утюг Philips Azur Performer совмещает в себе высокую эффективность с простотой в использовании. Функция автоматической регулировки подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани. Подошва SteamGlide Plus ускорит процесс глажения. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрее, проще, умнее

      Оцените преимущества инновационной системы подачи пара и контроля температуры

      • Подача пара 40 г/мин; паровой удар 160г
      • Подошва SteamGlide Plus
      • Очистка от накипи
      • 2400 Вт
      2400 Вт для быстрого нагрева утюга

      2400 Вт для быстрого нагрева утюга

      Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

      Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Подача пара до 40 г/мин для лучшего разглаживания складок

      Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для разглаживания складок.

      Паровой удар до 160 г

      Паровой удар до 160 г

      Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

      Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

      Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

      Наша лучшая подошва SteamGlide Plus гарантирует идеальное скольжение, а специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара.

      Двойная система очистки от накипи предотвращает образование накипи

      Двойная система очистки от накипи предотвращает образование накипи

      Паровой утюг Philips оснащен двойной системой очистки от накипи, которая предотвращает образование известкового налета с помощью удобной функции очистки от накипи Calc Clean и противоизвестковых капсул. Регулярная очистка парового утюга от накипи предотвращает появление белых пятен и поддерживает эффективную подачу пара для идеальных результатов глажения.

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

      Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

      Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

      Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

      Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        SteamGlide Plus
        Постоянная подача пара
        40  г/мин
        Паровой удар
        160  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Распылитель
        Да
        Питание
        2400  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        300  мл
        Заполнение и опустошение резервуара для воды
        Открывающаяся сбоку крышка
        Система "капля-стоп"
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Фиксатор шнура
        Длина шнура питания
        2  м
        Эффективное глажение труднодоступных мест
        Носик Triple Precision
        Быстрое и простое наполнение
        Да
        Текстурированная ручка
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Экорежим
        20 % экономия энергии

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Двойная очистка от накипи

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