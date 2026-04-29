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GC430/05
Больше не доступен
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Consumer Care Book Philips CompactTouch Compact garment steamer - English (US)
Important Information Manual Philips CompactTouch Compact garment steamer
Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Подходит ли отпариватель Philips для любых видов ткани?
Слив воды из резервуара отпаривателя для одежды Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Отпариватель Philips оставляет пятна на одежде
Отпариватель для одежды Philips не подает пар
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