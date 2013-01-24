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CompactTouch

Компактный отпариватель для одежды

GC430/05
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  • Поддерживайте одежду в идеальном состоянии с помощью пара Поддерживайте одежду в идеальном состоянии с помощью пара Поддерживайте одежду в идеальном состоянии с помощью пара
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    CompactTouch Компактный отпариватель для одежды

    GC430/05
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Поддерживайте одежду в идеальном состоянии с помощью пара

    Новый мощный и в то же время компактный отпариватель для одежды Philips CompactTouch специально разработан для эффективной обработки ткани. Мощная подача пара и компактная конструкция позволят освежить одежду без лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

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    CompactTouch Компактный отпариватель для одежды

    Поддерживайте одежду в идеальном состоянии с помощью пара

    Новый мощный и в то же время компактный отпариватель для одежды Philips CompactTouch специально разработан для эффективной обработки ткани. Мощная подача пара и компактная конструкция позволят освежить одежду без лишних усилий. Узнать обо всех преимуществах

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      Поддерживайте одежду в идеальном состоянии с помощью пара

      Создан для простого и удобного хранения

      • 1200–1400 Вт (220–240 В)
      • 3 режима подачи пара
      • Складная крышка для удобства хранения
      • Вешалка для двери, рукавица
      Мощная постоянная подача пара

      Мощная постоянная подача пара

      Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.

      3 режима подачи пара

      3 режима подачи пара

      Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.

      Складная крышка для удобства хранения

      Складная крышка для удобства хранения

      Компактное отделение для хранения с крышкой предоставляет достаточно пространства для хранения в основе отпаривателя всех его деталей, включая шнур питания и шланг, защищая их от пыли и помогая поддерживать порядок в вашем доме.

      Удобная в использовании вешалка для одежды

      Удобная в использовании вешалка для одежды

      Удобная в использовании вешалка для одежды позволяет вешать одежду для отпаривания на дверь.

      Большой резервуар исключает частый долив воды

      Большой резервуар исключает частый долив воды

      Большой резервуар для воды емкостью 600 мл позволяет непрерывно использовать отпариватель в течение 30 мин.

      Функция автоматической очистки для продолжительного срока службы

      Функция автоматической очистки для продолжительного срока службы

      Функция автоматической очистки промывает отпариватель, удаляя частички накипи и осадок. Это позволяет увеличить срок службы отпаривателя.

      Пар убивает до 99,9 % бактерий*

      Горячий пар убивает до 99,9 % бактерий на одежде и позволяет реже выполнять стирку и химчистку*.

      Устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела

      Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и запах тела.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Регулировка подачи пара
        3 режима
        Питание
        1200–1400  Вт
        Технология контролируемой подачи пара
        Да

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        600  мл
        Долив в любое время
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Длина шланга
        1,6  м
        Безопасен для всех видов тканей
        Подходит даже для шелка
        Время нагрева
        < 1  мин

      • Очистка от накипи

        Можно использовать водопроводную воду
        Да
        Очистка от накипи
        • Система очистки от накипи
        • Автоматическая очистка

      • Аксессуары

        Рукавица для дополнительной защиты
        Да
        Складная крышка
        Да
        Удобная в использовании вешалка для одежды
        Да

      • Технические характеристики

        Габариты изделия
        38,2 x 19,8 x 11,1  см
        Размеры упаковки
        41,5 x 23,5 x 15,0  см
        напряжение
        220–240  В
        Вес изделия
        1,59  кг
        Вес продукта с упаковкой
        2,14  кг

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            • *Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут).

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