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    Паровой утюг

    GC4325
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Мощность и точность Мощность и точность Мощность и точность
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      Паровой утюг

      GC4325
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Мощность и точность

      Паровой утюг с уникальным паровым носиком для отпаривания самых мелких деталей одежды. Очень высокая постоянная подача пара (40 г), сверхмощный паровой удар (100 г), удлиненные отверстия для пара и специальные функции безопасности.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Мощность и точность

      Паровой утюг с уникальным паровым носиком для отпаривания самых мелких деталей одежды. Очень высокая постоянная подача пара (40 г), сверхмощный паровой удар (100 г), удлиненные отверстия для пара и специальные функции безопасности.

      Мощность и точность

      Паровой утюг с уникальным паровым носиком для отпаривания самых мелких деталей одежды. Очень высокая постоянная подача пара (40 г), сверхмощный паровой удар (100 г), удлиненные отверстия для пара и специальные функции безопасности.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Паровой утюг

      Мощность и точность

      Паровой утюг с уникальным паровым носиком для отпаривания самых мелких деталей одежды. Очень высокая постоянная подача пара (40 г), сверхмощный паровой удар (100 г), удлиненные отверстия для пара и специальные функции безопасности.

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        Паровой утюг

        Итого:

        Мощность и точность

        Паровой носик для труднодоступных мест

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Постоянная подача пара до 40 г/мин

        Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду

        Этот паровой утюг Philips оснащен системой "капля-стоп", поэтому вы сможете гладить даже деликатные ткани при низкой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежды.

        Насадка для деликатных тканей для глажения и отпаривания

        Насадка для деликатных тканей для глажения и отпаривания

        Насадка для деликатных тканей позволяет гладить тонкие ткани при низкой температуре с максимальным потоком пара, не создавая при этом блестящие следы.

        Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

        Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду

        Резервуар увеличенного объема (350 мл) позволяет реже доливать воду. Вы сможете погладить больше одежды за один раз.

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) для максимальной мобильности

        Удлиненный шнур (3 м) утюга Philips позволяет легко дотянуться до любого края гладильной доски!

        Паровой носик позволяет гладить в труднодоступных местах

        Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.

        Система автоматического удаления накипи Anti-Calc

        Система автоматического удаления накипи Anti-Calc.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Частота
          50–60
          Габариты изделия
          303 x 120 x 152 мм
          Питание
          2400
          напряжение
          220–240
          Быстрый нагрев
          Да
          Вес продукта
          1,55

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          3 m
          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Управляемая очистка от накипи
          Двойная система очистки от накипи
          Объем резервуара для воды
          350 ml
          Безопасен в использовании
          • Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг
          • Превышает международные стандарты перепада напряжения
          Дополнительный комфорт
          Свободный поворот шнура на 360 градусов
          Никаких протечек
          Система "капля-стоп"

        • Разглаживание складок

          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Паровой носик
          Паровой удар
          до 100 г/мин
          Распылитель
          Да
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Постоянная подача пара
          до 40 г/мин

        • Гладкое скольжение

          Подошва
          Подошва Careeza

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