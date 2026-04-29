КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Паровой утюг

Больше не доступен

Поддержка

Паровой утюг

GC4325

Паровой утюг

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Паровой утюг с уникальным паровым носиком для отпаривания самых мелких деталей одежды. Очень высокая постоянная подача пара (40 г), сверхмощный паровой удар (100 г), удлиненные отверстия для пара и специальные функции безопасности.

  • PDF файл
  • 18 August 2026

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

Устранение неисправностей

Связаться с Philips

Мы готовы помочь