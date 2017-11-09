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Быстрее, проще, умнее
Паровой утюг Philips Azur Performer не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Оптимальные результаты — это невероятно легко благодаря функции быстрой очистки от накипи Quick Calc Release, высококлассной подошве T-ionicGlide с непревзойденным скольжением и системе автоотключения.
Пар 50 г/мин; паровой удар 190 г
Подошва T-ionicGlide
Автоотключение и очистка от накипи
2600 Вт
2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Награды
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Alex888
09/11/2017
Україна
Праска із кращою підошвою
Праска швидко нагрівається. Ранком коли потрібно попрасувати швидко - це буде +. Завдяки автоматичному регулятору пари не потрібно думати про вибір кількості пари. Просто виберіть температуру прасування, яка підходить для певного одягу, і прасуйте. Праска легка, рука від неї не втомлюється.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4520/30 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4520/30 Паровой утюг
26/10/2021
Україна
Пока что лучший утюг!
Выбирала утюг с хорошей постоянной подачей пара, что бы не нажимать все время кнопку. Служит несколько лет, пока без нареканий. Время от времени произвожу чистку от накипи, что очень удобно делать, открыв задний отсек. Подошва легко скользит, не поцарапалась. Разглаживает любые складки. В принципе довольна
Плюсы
постоянная подача пара, легко чистить от накипи, утюг сам отключается при бездействии находясь в любом положении, легкий
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Дата пользования 2019-10-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Дата пользования 2019-10-26
BestGirl
28/07/2020
Україна
Цена соответствует качеству
Утюг в доме уже больше года. Легкий, хорошо скользит и быстро нагревается. Выглаживает идеально, особенно при включении сильного парового удара. Через 30 секунд после бездействия в лежачем положении отключается. Эту функцию уже вся семья оценила:) Покупкой довольна на все 100%.
Плюсы
не течет, есть вертикальный пар, автоматическое отключение
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Дата пользования 2019-07-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Дата пользования 2019-07-28