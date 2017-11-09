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  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4520/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Больше не доступен

Azur Performer PlusПаровой утюг

GC4520/30

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрее, проще, умнее

Паровой утюг Philips Azur Performer не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Оптимальные результаты — это невероятно легко благодаря функции быстрой очистки от накипи Quick Calc Release, высококлассной подошве T-ionicGlide с непревзойденным скольжением и системе автоотключения.

Посмотреть все преимущества

С нашей премиальной подошвой

Быстрее, проще, умнее

  • Пар 50 г/мин; паровой удар 190 г

  • Подошва T-ionicGlide

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • 2600 Вт

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Паровой удар до 190 г

Паровой удар до 190 г

Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

09/11/2017

Україна

Україна

Праска із кращою підошвою

Праска швидко нагрівається. Ранком коли потрібно попрасувати швидко - це буде +. Завдяки автоматичному регулятору пари не потрібно думати про вибір кількості пари. Просто виберіть температуру прасування, яка підходить для певного одягу, і прасуйте. Праска легка, рука від неї не втомлюється.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4520/30 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4520/30 Паровой утюг

26/10/2021

Україна

Україна

Пока что лучший утюг!

Выбирала утюг с хорошей постоянной подачей пара, что бы не нажимать все время кнопку. Служит несколько лет, пока без нареканий. Время от времени произвожу чистку от накипи, что очень удобно делать, открыв задний отсек. Подошва легко скользит, не поцарапалась. Разглаживает любые складки. В принципе довольна

Плюсы

постоянная подача пара, легко чистить от накипи, утюг сам отключается при бездействии находясь в любом положении, легкий

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Дата пользования 2019-10-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Дата пользования 2019-10-26

28/07/2020

Україна

Україна

Цена соответствует качеству

Утюг в доме уже больше года. Легкий, хорошо скользит и быстро нагревается. Выглаживает идеально, особенно при включении сильного парового удара. Через 30 секунд после бездействия в лежачем положении отключается. Эту функцию уже вся семья оценила:) Покупкой довольна на все 100%.

Плюсы

не течет, есть вертикальный пар, автоматическое отключение

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Дата пользования 2019-07-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска

Дата пользования 2019-07-28

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