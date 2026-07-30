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Больше не доступен
GC4595/40
Подача пара 40 г/мин; паровой удар 180г
2600 Вт
Подошва T-ionicGlide
Фиксация Carry-lock
Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей, допускающих глажение.
Безопасное хранение утюга на базе. Для удобства шнур можно обернуть вокруг базы.
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.
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