Мощная подача пара, глажение в беспроводном режиме

Паровой утюг Azur FreeMotion обеспечивает мощную подачу пара и полную свободу движений при глажении разных тканей в любой части гладильной доски. Удобная зарядная база с фиксацией для переноски Carry-lock и световой индикацией заряжает утюг за считаные секунды.