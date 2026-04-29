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Azur FreeMotion Паровой утюг

Больше не доступен

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Azur FreeMotionПаровой утюг

GC4595/40

Azur FreeMotion Паровой утюг

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips Azur FreeMotion Steam iron GC4595/40 - English (US)

  • PDF файл, 947.5 kB
  • 18 March 2024

GC4500 series_EE1_[04683]_user manual

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 12 March 2024

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