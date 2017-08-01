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Свобода движения, свобода выбора
Больше не придется выбирать между свободой и результатом. Пользуйтесь Azur FreeMotion — это тот же утюг, но без провода. Пока вы перекладываете вещи, утюг подзаряжается от базовой станции. Жесткие складки? Утюг с легкостью переключается в проводной режим, для бесперебойной подачи электричества.
30 г/мин, паровой удар 160 г
Подошва Anodilium
2000 Вт
Функция 2-в-1 позволяет пользоваться мощным паровым утюгом и без шнура питания, и с подключением к розетке. Ощутите полную свободу движений в беспроводном формате, не меняя привычный процесс: утюг будет заряжаться сам при установке на базовую станцию, пока вы меняете положение вещи на доске. А если ткань слишком жесткая, переключитесь на проводной режим и гладьте паровым утюгом как обычно.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
obana
01/08/2017
Україна
Лучший и этим всё сказано!
Этот утюг поселился в нашем доме еще в январе 2013 года - тогда я впервые стала мамой- глажки предстояло огромное количество. За годы использования никаких нарекений не имею. Удобно, что имеется возножность использования утюга без шнура - это особенно актуально, когда мама глади, а маленькие непоседы нарезают круги вокруг нее. Я не боюсь, что кто-то из детей потянет шнур и опрокинет на себя утюг или доску. Относительно качества глажки - тут всё тоже "на ура" - за эти 4.5 года не испорчено ни 1 вещи- а это говорит о многом. Рекомендую к покупке, очень достойный помощник! Некоторые подружки уже с такими утюжками по моей наводке))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AZUR 2-in-1 GC4810/02 Беспроводной паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AZUR 2-in-1 GC4810/02 Беспроводной паровой утюг