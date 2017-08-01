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  • Standard Product Photo Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron

Больше не доступен

AZUR 2-in-1Беспроводной паровой утюг

GC4810/02

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Свобода движения, свобода выбора

Больше не придется выбирать между свободой и результатом. Пользуйтесь Azur FreeMotion — это тот же утюг, но без провода. Пока вы перекладываете вещи, утюг подзаряжается от базовой станции. Жесткие складки? Утюг с легкостью переключается в проводной режим, для бесперебойной подачи электричества.

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Мощная подача пара, работает со шнуром/без шнура

Свобода движения, свобода выбора

  • 30 г/мин, паровой удар 160 г

  • Подошва Anodilium

  • 2000 Вт

2-в-1: удобный беспроводной и мощный паровой утюг

2-в-1: удобный беспроводной и мощный паровой утюг

Функция 2-в-1 позволяет пользоваться мощным паровым утюгом и без шнура питания, и с подключением к розетке. Ощутите полную свободу движений в беспроводном формате, не меняя привычный процесс: утюг будет заряжаться сам при установке на базовую станцию, пока вы меняете положение вещи на доске. А если ткань слишком жесткая, переключитесь на проводной режим и гладьте паровым утюгом как обычно.

Паровой удар до 160 г

Паровой удар до 160 г

Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Вертикальное отпаривание для удаления складок

Вертикальное отпаривание для удаления складок

Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/08/2017

Україна

Україна

Лучший и этим всё сказано!

Этот утюг поселился в нашем доме еще в январе 2013 года - тогда я впервые стала мамой- глажки предстояло огромное количество. За годы использования никаких нарекений не имею. Удобно, что имеется возножность использования утюга без шнура - это особенно актуально, когда мама глади, а маленькие непоседы нарезают круги вокруг нее. Я не боюсь, что кто-то из детей потянет шнур и опрокинет на себя утюг или доску. Относительно качества глажки - тут всё тоже "на ура" - за эти 4.5 года не испорчено ни 1 вещи- а это говорит о многом. Рекомендую к покупке, очень достойный помощник! Некоторые подружки уже с такими утюжками по моей наводке))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AZUR 2-in-1 GC4810/02 Беспроводной паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AZUR 2-in-1 GC4810/02 Беспроводной паровой утюг

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