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AZUR 2-in-1 Беспроводной паровой утюг
Больше не доступен
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GC4810/02
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Consumer Care Book Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron GC4810/02 - English (US)
Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Вода вытекает из основания вертикального отпаривателя для одежды Philips
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
Машинка для удаления катышков
серии 500Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean
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