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  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron

Больше не доступен

PerfectCare AzurПаровой утюг

GC4914/20

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот!

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Безупречные результаты глажения

Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

  • Пар 50 г/мин; паровой удар 190 г

  • Подошва T-ionicGlide

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • Для всех тканей, допускающих глажение

Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

100 % быстрое глажение всех типов тканей, самый быстрый паровой утюг

100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

31/07/2017

Україна

Україна

отличный утюг, непонятно можно ли им гладить без пара, то есть как обычным утюгом

отличный утюг, непонятно из инструкции можно ли им гладить без воды в резервуаре, то есть как обычным утюгом.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Azur GC4914/20 Steam iron

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Azur GC4914/20 Steam iron

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