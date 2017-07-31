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Больше не доступен
Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот!
Пар 50 г/мин; паровой удар 190 г
Подошва T-ionicGlide
Автоотключение и очистка от накипи
Для всех тканей, допускающих глажение
Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.
100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.
100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Юлия
31/07/2017
Україна
отличный утюг, непонятно можно ли им гладить без пара, то есть как обычным утюгом
отличный утюг, непонятно из инструкции можно ли им гладить без воды в резервуаре, то есть как обычным утюгом.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Azur GC4914/20 Steam iron
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Azur GC4914/20 Steam iron