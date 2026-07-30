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  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

Больше не доступен

PerfectCare AzurПаровой утюг

GC4919/80

1 награда

Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот!
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Ионизированный пар для гигиеничности и оптимальных результатов

Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

  • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г

  • Подошва T-ionicGlide

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • Для всех тканей, допускающих глажение

Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

100 % быстрое глажение всех типов тканей, самый быстрый паровой утюг

100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

Технические характеристики

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