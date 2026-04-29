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PerfectCare Azur Паровой утюг

Больше не доступен

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PerfectCare AzurПаровой утюг

GC4919/80

PerfectCare Azur Паровой утюг

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Consumer Care Book Philips PerfectCare Azur Steam iron - English (US)

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Azur Steam iron GC4919/80 - English (US)

  • PDF файл, 955.3 kB
  • 13 March 2026

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