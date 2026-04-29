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PerfectCare Azur Паровой утюг
Больше не доступен
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GC4919/80
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Consumer Care Book Philips PerfectCare Azur Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Azur Steam iron GC4919/80 - English (US)
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Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean