КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

Больше не доступен

Azur AdvancedПаровой утюг с технологией OptimalTEMP

GC4938/20

4.9
| (19) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань*, благодаря технологии OptimalTEMP; теперь пар проникает в ткань на 20 % глубже для быстрого разглаживания складок.*
Посмотреть все преимущества

Без риска прожечь ткань

Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

  • Технология OptimalTEMP

  • Постоянная подача пара 55 г/мин

  • Паровой удар 240 г

  • Подошва SteamGlide Plus

Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.

3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

Удлиненный шнур для удобства перемещения

Удлиненный шнур для удобства перемещения

Длина шнура 3 метра для максимального удобства.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.9

из 5

19

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

12/04/2019

Україна

Україна

Очень довольна работой утюга

В сравнении с моим предыдущим утюгом другой фирмы, то от данной модели утюга Phillips я в восторге. Подошва просто скользит по ткани, тонкий носик. А о функции Optimal Temp, просто нет слов. На сколько это удобно гладить и не думать о переключении между температурными режимами. Удобная ручка. Переживала по этому поводу. Но и здесь все отлично. Пользуюсь не слишком долго, но на данном этапе всем довольна. Замечаний нет. Ремендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Advanced GC4934/30 Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Advanced GC4934/30 Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

03/01/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Бомба-ракета

Дуже сучасна праска! Сама підбирає температуру прасування. Не залишає на речах бруду з накипу.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

30/10/2021

Україна

Україна

Найкраща праска, яка у мене була

Давно хотіла праску, за допомогою якої я зможу швидко та якісно попрасувати одяг чоловіка з великою кількістю кишень. Ця праска просто ідеально підходить для цієї мети, а прасувати інші речі нею просто задоволення. Праска не занадто важка, швидко нагрівається, зручна у руці.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Для всех тканей, допускающих глажение

      2. По сравнению с GC4910