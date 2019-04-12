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Больше не доступен
Технология OptimalTEMP
Постоянная подача пара 55 г/мин
Паровой удар 240 г
Подошва SteamGlide Plus
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Длина шнура 3 метра для максимального удобства.
Награды
4.9
из 5
19
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
SvetDreem
12/04/2019
Україна
Очень довольна работой утюга
В сравнении с моим предыдущим утюгом другой фирмы, то от данной модели утюга Phillips я в восторге. Подошва просто скользит по ткани, тонкий носик. А о функции Optimal Temp, просто нет слов. На сколько это удобно гладить и не думать о переключении между температурными режимами. Удобная ручка. Переживала по этому поводу. Но и здесь все отлично. Пользуюсь не слишком долго, но на данном этапе всем довольна. Замечаний нет. Ремендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Advanced GC4934/30 Паровой утюг с технологией OptimalTEMP
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Advanced GC4934/30 Паровой утюг с технологией OptimalTEMP
VPerec
03/01/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Бомба-ракета
Дуже сучасна праска! Сама підбирає температуру прасування. Не залишає на речах бруду з накипу.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Victoriia_m7
30/10/2021
Україна
Найкраща праска, яка у мене була
Давно хотіла праску, за допомогою якої я зможу швидко та якісно попрасувати одяг чоловіка з великою кількістю кишень. Ця праска просто ідеально підходить для цієї мети, а прасувати інші речі нею просто задоволення. Праска не занадто важка, швидко нагрівається, зручна у руці.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Для всех тканей, допускающих глажение
По сравнению с GC4910