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Azur Advanced Паровой утюг с технологией OptimalTEMP
Больше не доступен
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GC4938/20
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EU Declaration of conformity Philips Azur Advanced Steam Iron with OptimalTEMP technology GC4938/20 - English (US)
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Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать паровой утюг Philips от накипи?
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
Мигает индикатор готовности на паровом утюге Philips
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