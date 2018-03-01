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Быстрое удаление складок каждый день
Отпариватель для одежды Philips EasyTouch Plus разработан для ежедневного использования и быстрого удаления складок. Благодаря современным технологиям он идеально подходит для быстрой подготовки одежды и ухода за деликатными тканями, а также разглаживания одежды со сложной фактурой. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое удаление складок каждый день
Отпариватель для одежды Philips EasyTouch Plus разработан для ежедневного использования и быстрого удаления складок. Благодаря современным технологиям он идеально подходит для быстрой подготовки одежды и ухода за деликатными тканями, а также разглаживания одежды со сложной фактурой. Узнать обо всех преимуществах
Быстрое удаление складок каждый день
Отпариватель для одежды Philips EasyTouch Plus разработан для ежедневного использования и быстрого удаления складок. Благодаря современным технологиям он идеально подходит для быстрой подготовки одежды и ухода за деликатными тканями, а также разглаживания одежды со сложной фактурой. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое удаление складок каждый день
Отпариватель для одежды Philips EasyTouch Plus разработан для ежедневного использования и быстрого удаления складок. Благодаря современным технологиям он идеально подходит для быстрой подготовки одежды и ухода за деликатными тканями, а также разглаживания одежды со сложной фактурой. Узнать обо всех преимуществах
Отпариватель для одежды
Итого:
Отпариватель EasyTouch Plus оснащен соплом с поверхностью, увеличенной по сравнению с предыдущими моделями на 25 %*. Каждое движение позволяет обработать большую поверхность, повысив эффективность отпаривания и сократив время, затрачиваемое на сам процесс.
Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.
Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.
Во время отпаривания на специальную вешалку можно повесить такие предметы одежды, как рубашка, платье и брюки.
Входящая в комплект рукавица защитит ваши руки во время отпаривания.
Регулярно используйте функцию Easy de-calc, чтобы продлить срок службы прибора.
Используйте щетку для глажения более плотных тканей, например пальто, чтобы пар глубже проникал в материал, обеспечивая наилучший результат.
Большой съемный прозрачный резервуар для воды подходит для глажения в течение долгого времени. Большое отверстие для удобного наполнения.
Аксессуар для создания стрелок: отглаженные стрелки — легко и быстро.
Мощная постоянная подача пара позволяет разгладить складки всего за несколько движений.
Во время отпаривания для оптимизации процесса необходима опора. Благодаря вертикальной доске можно добиться отличных результатов за более короткое время.
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.
Легкость использования
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Экологичность
Гарантия
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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