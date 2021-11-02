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  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день
  • Быстрое удаление складок каждый день

Больше не доступен

EasyTouch PlusОтпариватель для одежды

GC527/20

4.6
| (26) Отзывы | 83% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрое удаление складок каждый день
Отпариватель для одежды Philips EasyTouch Plus разработан для ежедневного использования и быстрого удаления складок. Благодаря современным технологиям он идеально подходит для быстрой подготовки одежды и ухода за деликатными тканями, а также разглаживания одежды со сложной фактурой.
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Благодаря современным решениям для отпаривания

Быстрое удаление складок каждый день

  • 1600 Вт, подача пара до 32 г/мин

  • 5 режимов подачи пара

  • Съемный резервуар, 1,6 л

  • Доска Styleboard

Подошва сопла, увеличенная на 25 %*, повышает эффективность каждого движения

Подошва сопла, увеличенная на 25 %*, повышает эффективность каждого движения

Отпариватель EasyTouch Plus оснащен соплом с поверхностью, увеличенной по сравнению с предыдущими моделями на 25 %*. Каждое движение позволяет обработать большую поверхность, повысив эффективность отпаривания и сократив время, затрачиваемое на сам процесс.

5 режимов подачи пара для обработки различных тканей

5 режимов подачи пара для обработки различных тканей

Выберите нужную интенсивность подачи пара в зависимости от предмета одежды.

Регулируемая стойка для изменения высоты

Регулируемая стойка для изменения высоты

Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.6

из 5

26

Отзывы

83%

рекомендуют этот продукт

02/11/2021

Україна

Україна

чудовий помічник

чудово доповнює праску для щоденного догляду за речами. використовую тільки дістильовану воду та не маю жодних проблем на протязі більш ніж 2 років використання.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

31/10/2021

Україна

Україна

Справжній помічник у домі!

Дуже задоволена відпарювачем, є можливість перемикати режим подачи пару, економний, гарно відпарює не тільки літні речі, а й куртки. Користуємося вже 2-й рік, працює без недоліків. Дякую за якісну техніку Philips!

Плюсы

Супер!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

26/10/2021

Україна

Україна

Очень понравился!

Покупала тете отпариватель в магазин,очень удобный в использование и качество товара достойное.благодарю магазин за быструю доставку.

Плюсы

За

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

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      Примечания

      1. По сравнению с предыдущей моделью GC506