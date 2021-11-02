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Больше не доступен
1600 Вт, подача пара до 32 г/мин
5 режимов подачи пара
Съемный резервуар, 1,6 л
Доска Styleboard
Отпариватель EasyTouch Plus оснащен соплом с поверхностью, увеличенной по сравнению с предыдущими моделями на 25 %*. Каждое движение позволяет обработать большую поверхность, повысив эффективность отпаривания и сократив время, затрачиваемое на сам процесс.
Выберите нужную интенсивность подачи пара в зависимости от предмета одежды.
Встроенная складная регулируемая стойка удобна в хранении и позволяет подвешивать одежду во время отпаривания.
Награды
4.6
из 5
26
Отзывы
83%
рекомендуют этот продукт
kid74
02/11/2021
Україна
чудовий помічник
чудово доповнює праску для щоденного догляду за речами. використовую тільки дістильовану воду та не маю жодних проблем на протязі більш ніж 2 років використання.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
31/10/2021
Україна
Справжній помічник у домі!
Дуже задоволена відпарювачем, є можливість перемикати режим подачи пару, економний, гарно відпарює не тільки літні речі, а й куртки. Користуємося вже 2-й рік, працює без недоліків. Дякую за якісну техніку Philips!
Плюсы
Супер!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Alinka17
26/10/2021
Україна
Очень понравился!
Покупала тете отпариватель в магазин,очень удобный в использование и качество товара достойное.благодарю магазин за быструю доставку.
Плюсы
За
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
По сравнению с предыдущей моделью GC506