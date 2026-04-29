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EasyTouch Plus Отпариватель для одежды
Больше не доступен
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GC527/20
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EU Declaration of conformity Philips EasyTouch Plus Garment Steamer GC527/20 - English (US)
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Все (9)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Нужно ли настраивать отпариватель для разных тканей?
Вода вытекает из основания вертикального отпаривателя для одежды Philips
Как выполнять очистку от накипи отпаривателя для одежды Philips / устройства "Все в одном"?
Подходит ли отпариватель Philips для любых видов ткани?
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Вертикальный отпариватель: установка вешалки в стойки
Шланг вертикального отпаривателя слишком жесткий
Отпариватель для одежды Philips издает хрипящие звуки
Вертикальный отпариватель Philips оставляет мокрые следы на одежде
Вертикальный отпариватель: слабый/нестабильный пар
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