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EasyTouch Plus Отпариватель для одежды

Больше не доступен

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EasyTouch PlusОтпариватель для одежды

GC527/20

EasyTouch Plus Отпариватель для одежды

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips EasyTouch Plus Garment Steamer GC527/20 - English (US)

  • PDF файл, 953.8 kB
  • 13 March 2026

GC514_518_524_527_online-S-Board_RU_[07645]_user manual

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 13 March 2026

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