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Больше не доступен
Технология AirStretch
Подошва SmartFlow
2200 Вт
5 режимов подачи пара
Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, если резервуар для воды пуст, поэтому нет повода для беспокойства, даже если вы забудете выключить прибор.
Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.
Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.
Награды
4.7
из 5
35
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
27/04/2021
Україна
Быстро и удобно
Никогда не любила гладить ,в магазине посоветовали отпариватель ,я и не представляла что настолько легко и просто отпарить и привести в порядок любую вещь .Пар мощный ,даже плотную ткань легко отпариваю, есть и своя фишка у этой модели- ткань плотно притягивается к ткани ,пар глубоко проникает ,что позволяет быстро и эффективно отпаривать без усилий ,лишней траты времени ,а самое главное что абсолютно безопасно .Хочу сказать ,что мой вопрос решен -вещи в полном порядке .Рекомендую
Плюсы
Идеальное решение для всех типов ткани!
Минусы
не выявлено
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch Advanced GC576/60 Отпариватель для одежды
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch Advanced GC576/60 Отпариватель для одежды
Vistr
30/04/2020
Україна
Лучший
Покупал жене на подарок. Она очень любит платья и блузки со всякими камушками, но гладить их обычным утюгом целое испытание. После первой глажки отпаривателем жена осталась довольна. Служет уже год, пользуемся каждый день. Рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch Advanced GC576/60 Отпариватель для одежды
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch Advanced GC576/60 Отпариватель для одежды
Alekbel88
10/04/2020
Україна
Очень полезная вещь для дома
Данный отпариватель легко справляется с любым типом ткани,легко розглаживает складки,имеет очень удобную вешалку для вещей,отличная функция "притягивания"ткани,что делает этот процес очень удобным и комфортным и экономит время)В общем супер!
Плюсы
Лекгая чистка от накипи
Минусы
Не обнаружил
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch Advanced GC576/60 Отпариватель для одежды
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch Advanced GC576/60 Отпариватель для одежды
Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).