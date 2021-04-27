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  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности
  • Легкое разглаживание складок по всей поверхности

Больше не доступен

ComfortTouch AdvancedОтпариватель для одежды

GC576/60

4.7
| (35) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт

1 награда

Легкое разглаживание складок по всей поверхности
Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch Advanced обеспечивает превосходные результаты за один проход благодаря сверхмощной подаче пара и инновационной технологии AirStretch с функцией легкого всасывания ткани.
Посмотреть все преимущества

С инновационной технологией AirStretch

Легкое разглаживание складок по всей поверхности

  • Технология AirStretch

  • Подошва SmartFlow

  • 2200 Вт

  • 5 режимов подачи пара

Автоматический переход в режим ожидания — гарантия вашего спокойствия

Автоматический переход в режим ожидания — гарантия вашего спокойствия

Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, если резервуар для воды пуст, поэтому нет повода для беспокойства, даже если вы забудете выключить прибор.

Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

Простая очистка от накипи надолго обеспечивает эффективную работу

Простая очистка от накипи надолго обеспечивает эффективную работу

Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.7

из 5

35

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

3
2

27/04/2021

Україна

Україна

Быстро и удобно

Никогда не любила гладить ,в магазине посоветовали отпариватель ,я и не представляла что настолько легко и просто отпарить и привести в порядок любую вещь .Пар мощный ,даже плотную ткань легко отпариваю, есть и своя фишка у этой модели- ткань плотно притягивается к ткани ,пар глубоко проникает ,что позволяет быстро и эффективно отпаривать без усилий ,лишней траты времени ,а самое главное что абсолютно безопасно .Хочу сказать ,что мой вопрос решен -вещи в полном порядке .Рекомендую

Плюсы

Идеальное решение для всех типов ткани!

Минусы

не выявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch Advanced GC576/60 Отпариватель для одежды

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch Advanced GC576/60 Отпариватель для одежды

30/04/2020

Україна

Україна

Лучший

Покупал жене на подарок. Она очень любит платья и блузки со всякими камушками, но гладить их обычным утюгом целое испытание. После первой глажки отпаривателем жена осталась довольна. Служет уже год, пользуемся каждый день. Рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch Advanced GC576/60 Отпариватель для одежды

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch Advanced GC576/60 Отпариватель для одежды

10/04/2020

Україна

Україна

Очень полезная вещь для дома

Данный отпариватель легко справляется с любым типом ткани,легко розглаживает складки,имеет очень удобную вешалку для вещей,отличная функция "притягивания"ткани,что делает этот процес очень удобным и комфортным и экономит время)В общем супер!

Плюсы

Лекгая чистка от накипи

Минусы

Не обнаружил

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch Advanced GC576/60 Отпариватель для одежды

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch Advanced GC576/60 Отпариватель для одежды

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      Примечания

      1. Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).