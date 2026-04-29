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ComfortTouch Advanced Отпариватель для одежды

Больше не доступен

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ComfortTouch AdvancedОтпариватель для одежды

GC576/60

ComfortTouch Advanced Отпариватель для одежды

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP файл, 315.7 kB
  • 16 March 2024

User Manual Philips ComfortTouch Garment Steamer

  • PDF файл, 528.2 kB
  • 16 March 2024

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