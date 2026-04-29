Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Глажение
Все серии
ComfortTouch Advanced Отпариватель для одежды
Больше не доступен
Поддержка
GC576/60
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips ComfortTouch Garment Steamer
Все (10)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Нужно ли настраивать отпариватель для разных тканей?
Вода вытекает из основания вертикального отпаривателя для одежды Philips
Как выполнять очистку от накипи отпаривателя для одежды Philips / устройства "Все в одном"?
Подходит ли отпариватель Philips для любых видов ткани?
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Шланг вертикального отпаривателя слишком жесткий
Отпариватель для одежды Philips издает хрипящие звуки
Вертикальный отпариватель Philips оставляет мокрые следы на одежде
Вертикальный отпариватель: слабый/нестабильный пар
База отпаривателя для одежды Philips протекает
Из сопла вертикального отпаривателя Philips течет вода
Связаться с Philips
Мы готовы помочь