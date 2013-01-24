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FastCare Compact

Парогенератор

GC6709/20
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  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
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    FastCare Compact Парогенератор

    GC6709/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара, удобному резервуару для воды и быстрому нагреву обеспечивается более быстрое глажение, чем при использовании парового утюга. Компактная конструкция и небольшой вес гарантируют удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах

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    FastCare Compact Парогенератор

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Благодаря мощной постоянной подаче пара, удобному резервуару для воды и быстрому нагреву обеспечивается более быстрое глажение, чем при использовании парового утюга. Компактная конструкция и небольшой вес гарантируют удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах

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      Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

      • Максимальное давление насоса — 5,2 бар
      • Паровой удар до 200 г
      • Встроенный резервуар для воды 1,3 л
      Большой резервуар для длительного использования

      Большой резервуар для длительного использования

      Прозрачный резервуар объемом 1,3 литра обеспечивает более часа непрерывного использования. Вам будет хорошо видно, сколько воды осталось в резервуаре, а благодаря широкому отверстию вы сможете легко наполнять его под краном в любой момент.

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Контейнер Calc-Clean в комплекте — очистка без картриджей и лишних затрат

      Встроенная система Smart Calc-Clean напомнит о необходимости очистки от накипи. Теперь для очистки от накипи не нужно покупать дополнительные картриджи благодаря специальному контейнеру в комплекте.

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Благодаря малому весу и размерам прибор отлично помещается на гладильной доске и его очень удобно хранить. Первоклассная технология ProVelocity позволила сделать наши парогенераторы гораздо меньше и компактнее по сравнению со всеми предыдущими моделями.

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения

      Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

      Технические характеристики

      • Технология

        Технология ProVelocity
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 110  г/мин
        Питание
        2400  Вт
        Давление
        Максимальное давление насоса — 5,2 бар
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        до 200  г
        Контролируемая подача пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        220–240  В

      • Легко использовать

        Превосходное скольжение подошвы
        3  звезд
        Название подошвы
        Керамика
        Объем резервуара для воды
        1300  мл
        Длина шланга
        1,6  м
        Длина шнура питания
        1,65  м
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        3  звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Индикатор
        • Звук
        • без картриджей и лишних затрат

      • Аксессуары в комплекте

        Контейнер Calc Clean
        Да

      • Хранение

        Отделение для хранения шнура
        Отделение для хранения шнура
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        25 x 27 x 40  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        21 x 23 x 35,4  см
        Вес (с упаковкой)
        4.1  кг
        Вес утюга
        1,25  кг
        Вес утюга + подставка
        2,9  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье

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