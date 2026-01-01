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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron

Больше не доступен

PerfectCare VivaПарогенератор

GC7035/20

1 награда

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

Парогенератор Philips ускоряет и упрощает процесс глажения. Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения.

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настройка температуры не требуется

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

  • Пар под давлением 5 бар

  • Паровой удар до 210 г

  • Резервуар для воды емкостью 1,7 л

  • Компактный дизайн

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

Технические характеристики

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Награды

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Примечания

  1. По сравнению с паровым утюгом Philips EasySpeed