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Больше не доступен
GC7035/20
Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Парогенератор Philips ускоряет и упрощает процесс глажения. Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения.
Пар под давлением 5 бар
Паровой удар до 210 г
Резервуар для воды емкостью 1,7 л
Компактный дизайн
Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.
С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.
Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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