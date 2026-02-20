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Больше не доступен
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GC7035/20
Больше не доступен
Парогенератор Philips не вырабатывает пар
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Гладильная доска намокает, а на полу скапливается вода
На парогенераторе Philips мигает синий индикатор
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Не работает "паровой удар" утюга с парогенератором Philips
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки при вертикальном отпаривании
Утюг с парогенератором Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
При нагреве парового утюга Philips образуется дым.
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean
Мигает индикатор готовности на паровом утюге Philips