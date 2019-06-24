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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Find your model number - export Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Find your model number - export Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30

Больше не доступен

PerfectCare VivaПарогенератор

GC7051/30

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

Парогенератор Philips ускоряет и упрощает процесс глажения. Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения.

Посмотреть все преимущества

настройка температуры не требуется

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

  • Максимальное давление насоса — 5,5 бар

  • Паровой удар до 230 г

  • Резервуар для воды емкостью 2 л

  • Компактный дизайн

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

24/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена цим продуктом. Він на 100% справляється зі своїми функціями.

Чоловік купив мені цей парогенератор, я залишилась задоволеною. Він простий у використанні, розгладжує паром навіть найменші складки. Порівнявши його з праскою, я помітила, що час на прасування значно скоротилося і це радує. Навіть гіпюр, шовк і тонкі прозорі тканини гладить без проблем і не припалює (як це буває зі звичайною праскою) Швидко, легко, якісно!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор

01/04/2019

Україна

Україна

товар на 5 баллов

Покупал жене на подарок, первый раз решил опробовать сам,и чёрт возьми я полюбил гладить,по сравнению с обычным утюгом это просто сказка и Philips это доказал, теперь жена просит другой подарок,говорит что это я купил подарок себе.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор

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Примечания

  1. По сравнению с паровым утюгом Philips EasySpeed