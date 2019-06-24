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Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Парогенератор Philips ускоряет и упрощает процесс глажения. Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения.
Максимальное давление насоса — 5,5 бар
Паровой удар до 230 г
Резервуар для воды емкостью 2 л
Компактный дизайн
Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.
С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.
Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
OlyaD93
24/06/2019
Україна
Дуже задоволена цим продуктом. Він на 100% справляється зі своїми функціями.
Чоловік купив мені цей парогенератор, я залишилась задоволеною. Він простий у використанні, розгладжує паром навіть найменші складки. Порівнявши його з праскою, я помітила, що час на прасування значно скоротилося і це радує. Навіть гіпюр, шовк і тонкі прозорі тканини гладить без проблем і не припалює (як це буває зі звичайною праскою) Швидко, легко, якісно!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор
деревяшкин
01/04/2019
Україна
товар на 5 баллов
Покупал жене на подарок, первый раз решил опробовать сам,и чёрт возьми я полюбил гладить,по сравнению с обычным утюгом это просто сказка и Philips это доказал, теперь жена просит другой подарок,говорит что это я купил подарок себе.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Viva GC7051/30 Парогенератор
По сравнению с паровым утюгом Philips EasySpeed