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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Максимальное давление насоса — 7,5 бар
Паровой удар до 480 г
Съемный резервуар для воды 1,8 л
Сверхлегкий утюг
Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.
Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.
Награды
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nata6970
04/06/2022
Україна
Рекомендую даний парогенератор
Не потрібно кожного разу виставляти температуру, праска сама все регулює. Всі види тканин прасуються легко, одним рухом. Відтепер процес прасування в задоволення.
Плюсы
За
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Кіт 06
20/08/2020
Україна
Задоволення на всі 100%
Супер відпарювач,усім рекомендую.краще ніж звичайна праска
Плюсы
Так
Минусы
Ні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Asmal
04/04/2019
Україна
В цілому може бути!
Це не перший наш парогенератор Philips. З першим було дуже багато проблем: двічі міняли помпу, магазин Comfy відмовився приймати це за суттєвий недолік та замінити парогенератор по гарантії на новий, а у Philips вимагали висновок сертифікованого сервісного центру, який нам також не надали, тож щодо першого: маємо те, що маємо, - але "осад" залишився. Але ми - оптимісти, вирішили придбати ще один, GC8942, але на цей раз через офіційний інтернет-магазин Philips. В цілому праска виконує всі заявлені функції, працює тихо, з'ємний резервуар для води реально зручніший за вмонтований, як у попередніх моделях. Легкий, ковзає по поверхні, сила парового удару дійсно вражає. Рекомендую: прасувати одне задоволення!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор
Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с режимом по умолчанию на основании IEC 60311