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PerfectCare Expert Plus

Парогенератор

GC8942/20
Общая оценка / 5
  • Невероятно легкий и мощный Невероятно легкий и мощный Невероятно легкий и мощный
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    PerfectCare Expert Plus Парогенератор

    GC8942/20
    Общая оценка / 5

    Невероятно легкий и мощный

    PerfectCare Expert Plus разработан для вашего комфорта и удобства. Сверхлегкий и удобный дизайн дополнен мощной подачей пара для наилучших результатов за меньшее время. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания любой ткани, допускающей глажение. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Expert Plus Парогенератор

    Невероятно легкий и мощный

    PerfectCare Expert Plus разработан для вашего комфорта и удобства. Сверхлегкий и удобный дизайн дополнен мощной подачей пара для наилучших результатов за меньшее время. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания любой ткани, допускающей глажение. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно легкий и мощный

    PerfectCare Expert Plus разработан для вашего комфорта и удобства. Сверхлегкий и удобный дизайн дополнен мощной подачей пара для наилучших результатов за меньшее время. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания любой ткани, допускающей глажение. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare Expert Plus Парогенератор

    Невероятно легкий и мощный

    PerfectCare Expert Plus разработан для вашего комфорта и удобства. Сверхлегкий и удобный дизайн дополнен мощной подачей пара для наилучших результатов за меньшее время. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания любой ткани, допускающей глажение. Узнать обо всех преимуществах

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      Невероятно легкий и мощный

      для скорости и комфорта

      • Максимальное давление насоса — 7,5 бар
      • Паровой удар до 480 г
      • Съемный резервуар для воды 1,8 л
      • Сверхлегкий утюг
      Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

      Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

      Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

      Никакого риска прожечь ткань

      Никакого риска прожечь ткань

      Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

      Сверхлегкий и удобный в обращении утюг

      Сверхлегкий и удобный в обращении утюг

      Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.

      Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

      Подошва SteamGlide Advanced: долговечность и превосходное скольжение

      Наша усовершенствованная подошва SteamGlide Advanced обеспечивает гладкое скольжение по любой ткани. Основание из нержавеющей стали в два раза прочнее алюминия, а 6-слойное покрытие с титановым слоем гарантирует быстрое и эффективное глажение любых тканей.

      Простая и эффективная система очистки от накипи обеспечивает долгий срок службы

      Простая и эффективная система очистки от накипи обеспечивает долгий срок службы

      Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает накипь, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения

      Большой съемный резервуар для воды 1,8 л для удобного наполнения

      Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономьте электроэнергию, при этом получая отличные результаты. В режиме ECO можно сократить энергопотребление, когда для каких-либо вещей требуется менее мощная подача пара.

      Технические характеристики

      • Технология

        Циклоническая камера
        Да
        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Без необходимости регулировки температуры
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 120  г/мин
        Мощность
        Макс. 2100  Вт
        Давление
        7,5 бар (макс.)
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        До 480  г
        Контролируемая подача пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        220–240  В

      • Легко использовать

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Превосходное скольжение подошвы
        5  звезд
        Название подошвы
        SteamGlide Advanced
        Объем резервуара для воды
        1800  мл
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Длина шланга
        1,7  м
        Оповещение о низком уровне воды
        Да
        Длина шнура питания
        1,65  м
        Заостренный паровой носик
        Да
        Готовность к использованию
        Световой индикатор
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        5  звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Easy De-calc
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        Индикатор

      • Хранение

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        31 x 31 x 47  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        23,9 x 26,9 x 42,6  см
        Вес (с упаковкой)
        5,5  кг
        Вес утюга
        0,8  кг
        Вес утюга + подставка
        4  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Экономия энергии*
        45  %
        Упаковка изделия
        Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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            • Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с режимом по умолчанию на основании IEC 60311

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