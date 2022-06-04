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  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный
  • Невероятно легкий и мощный

Больше не доступен

PerfectCare Expert PlusПарогенератор

GC8942/20

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Невероятно легкий и мощный
PerfectCare Expert Plus разработан для вашего комфорта и удобства. Сверхлегкий и удобный дизайн дополнен мощной подачей пара для наилучших результатов за меньшее время. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от прожигания любой ткани, допускающей глажение.
Посмотреть все преимущества

для скорости и комфорта

Невероятно легкий и мощный

  • Максимальное давление насоса — 7,5 бар

  • Паровой удар до 480 г

  • Съемный резервуар для воды 1,8 л

  • Сверхлегкий утюг

Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

Никакого риска прожечь ткань

Никакого риска прожечь ткань

Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

04/06/2022

Україна

Україна

Рекомендую даний парогенератор

Не потрібно кожного разу виставляти температуру, праска сама все регулює. Всі види тканин прасуються легко, одним рухом. Відтепер процес прасування в задоволення.

Плюсы

За

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

20/08/2020

Україна

Україна

Задоволення на всі 100%

Супер відпарювач,усім рекомендую.краще ніж звичайна праска

Плюсы

Так

Минусы

Ні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

04/04/2019

Україна

Україна

В цілому може бути!

Це не перший наш парогенератор Philips. З першим було дуже багато проблем: двічі міняли помпу, магазин Comfy відмовився приймати це за суттєвий недолік та замінити парогенератор по гарантії на новий, а у Philips вимагали висновок сертифікованого сервісного центру, який нам також не надали, тож щодо першого: маємо те, що маємо, - але "осад" залишився. Але ми - оптимісти, вирішили придбати ще один, GC8942, але на цей раз через офіційний інтернет-магазин Philips. В цілому праска виконує всі заявлені функції, працює тихо, з'ємний резервуар для води реально зручніший за вмонтований, як у попередніх моделях. Легкий, ковзає по поверхні, сила парового удару дійсно вражає. Рекомендую: прасувати одне задоволення!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Expert Plus GC8942/20 Парогенератор

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