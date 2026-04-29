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PerfectCare Expert Plus Парогенератор
Больше не доступен
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GC8942/20
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8942/20 - English (US)
Important Information Manual Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron
Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать парогенератор Philips от накипи?
Как очищать резервуар для воды утюга с парогенератором Philips?
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Гладильная доска намокает, а на полу скапливается вода
На парогенераторе Philips мигает синий индикатор
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Не работает "паровой удар" утюга с парогенератором Philips
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