КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Глажение без усилий. Быстрый результат.
  • Глажение без усилий. Быстрый результат.
  • Глажение без усилий. Быстрый результат.
  • Глажение без усилий. Быстрый результат.
  • Глажение без усилий. Быстрый результат.
  • Глажение без усилий. Быстрый результат.
  • Глажение без усилий. Быстрый результат.
  • Глажение без усилий. Быстрый результат.
  • Глажение без усилий. Быстрый результат.
  • Глажение без усилий. Быстрый результат.
  • Глажение без усилий. Быстрый результат.
  • Глажение без усилий. Быстрый результат.

Больше не доступен

PerfectCare EliteУтюг с парогенератором

GC9642/60

4.6
| (42) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт

2 награды

Глажение без усилий. Быстрый результат.
PerfectCare Elite от Philips обеспечивает простое глажение и быстрый результат. Благодаря технологии OptimalTEMP вы сможете гладить разные ткани — от джинсовой до шелка — без необходимости регулировать температуру. Гарантируем защиту от прожигания любых тканей, допускающих глажение.
Посмотреть все преимущества

Глажение без усилий. Быстрый результат.

Глажение без усилий. Быстрый результат.

  • Максимальное давление 7,2 бар

  • Паровой удар до 490 г

  • Резервуар для воды емкостью 1,8 л

  • Съемный резервуар для воды

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения

Съемный резервуар для воды обеспечивает удобное наполнение в любое время без отключения прибора. Резервуар оснащен большим отверстием, поэтому его можно наполнять под краном. Объем 1,8 л позволяет непрерывно использовать прибор до 2 часов, не доливая воду.

Экономия энергии в экорежиме

Экономия энергии в экорежиме

Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_AWARD-961262
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.6

из 5

42

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

05/01/2022

Україна

Україна

PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Глажка стала простой и легкой. Жена довольна. Свои брюки, я пока, глажу сам. Длительность процесс сократился в два раза. Теперь могу доверить его и жене.

Плюсы

Гладит надежно - за один проход, чисто и аккуратно. К качеству воды не капризен.

Минусы

Габариты станции хотелось бы меньше. Фиксация утюга в станции с люфтом (стремно когда она заполнена водой).).

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором

30/08/2020

Україна

Україна

Чудо техника

Остановила свой выбор на моделе парогенератора - PHILIPS GC9642/60 и осталась очень довольна. Данный парогенератор это просто чудо техники, отличный помощник, с горой глажки справляется в разы быстрее обычного утюга !!! Особо порадовало, что возможно гладить любые виды ткани без регулировки температуры, это чрезвычайно удобно. Благодаря мощной подаче пара результат глажки – отличный а за счет постоянной подачи пара – процесс глажки проходит довольно быстро. Имеет большой резервуар для воды (1,8 литров), если в процессе глаженья вода закончилась, можно не выключая парогенератор долить воды и продолжить процесс глажки. Отдельным плюсом является функция вертикального пара. С данным парогенератором процесс глажки намного удобней и быстрее. Привлекает своим внешним видом и дизайном. Торговая марка PHILIPS давно стала нашим помощником в домашних делах.

Плюсы

Парогенератор в разы быстрее справляется с горой глажки.

Минусы

Отсутствуют

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором

30/03/2020

Україна

Україна

Очень актуальная вещь для большой семьи

Очень большая семья, хотела очень давно, приобрела и ни разу не пожалела. Большой бак для воды, очень быстро нагревается и с помощью лёгкого утюга и мощного пара разглаживает любую одежду горизонтально, а также на весу. Хорошее керамическое покрытие подошвы утюга не портит одежду. Лёгкая в использовании, а также легко чистится от накипи. Очень довольная, глажу с удовольствием, и всем рекомендую приобрести!!!!!!!

Плюсы

Супер мощный пар

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.