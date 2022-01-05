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Больше не доступен
Максимальное давление 7,2 бар
Паровой удар до 490 г
Резервуар для воды емкостью 1,8 л
Съемный резервуар для воды
Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.
Съемный резервуар для воды обеспечивает удобное наполнение в любое время без отключения прибора. Резервуар оснащен большим отверстием, поэтому его можно наполнять под краном. Объем 1,8 л позволяет непрерывно использовать прибор до 2 часов, не доливая воду.
Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.
Награды
4.6
из 5
42
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
ksr1
05/01/2022
Україна
PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Глажка стала простой и легкой. Жена довольна. Свои брюки, я пока, глажу сам. Длительность процесс сократился в два раза. Теперь могу доверить его и жене.
Плюсы
Гладит надежно - за один проход, чисто и аккуратно. К качеству воды не капризен.
Минусы
Габариты станции хотелось бы меньше. Фиксация утюга в станции с люфтом (стремно когда она заполнена водой).).
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором
Olya2308
30/08/2020
Україна
Чудо техника
Остановила свой выбор на моделе парогенератора - PHILIPS GC9642/60 и осталась очень довольна. Данный парогенератор это просто чудо техники, отличный помощник, с горой глажки справляется в разы быстрее обычного утюга !!! Особо порадовало, что возможно гладить любые виды ткани без регулировки температуры, это чрезвычайно удобно. Благодаря мощной подаче пара результат глажки – отличный а за счет постоянной подачи пара – процесс глажки проходит довольно быстро. Имеет большой резервуар для воды (1,8 литров), если в процессе глаженья вода закончилась, можно не выключая парогенератор долить воды и продолжить процесс глажки. Отдельным плюсом является функция вертикального пара. С данным парогенератором процесс глажки намного удобней и быстрее. Привлекает своим внешним видом и дизайном. Торговая марка PHILIPS давно стала нашим помощником в домашних делах.
Плюсы
Парогенератор в разы быстрее справляется с горой глажки.
Минусы
Отсутствуют
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором
Margo90
30/03/2020
Україна
Очень актуальная вещь для большой семьи
Очень большая семья, хотела очень давно, приобрела и ни разу не пожалела. Большой бак для воды, очень быстро нагревается и с помощью лёгкого утюга и мощного пара разглаживает любую одежду горизонтально, а также на весу. Хорошее керамическое покрытие подошвы утюга не портит одежду. Лёгкая в использовании, а также легко чистится от накипи. Очень довольная, глажу с удовольствием, и всем рекомендую приобрести!!!!!!!
Плюсы
Супер мощный пар
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором