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PerfectCare Elite Утюг с парогенератором

Больше не доступен

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PerfectCare EliteУтюг с парогенератором

GC9642/60

PerfectCare Elite Утюг с парогенератором

Больше не доступен

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Инструкции и документация

UK Declaration of Conformity

  • PDF файл, 495.9 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips PerfectCare Elite Steam generator iron - English (US)

  • PDF файл, 217.2 kB
  • 13 March 2026

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