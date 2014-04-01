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      PerfectCare Elite Plus

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      Представляем парогенератор с интеллектуальной автоматической подачей пара без риска прожечь ткань.парогенератор Philips с интеллектуальной автоматической подачей пара без риска прожечь ткань.
      Цена магазина Philips

      PerfectCare Elite Plus

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      • Без риска прожечь ткань
      •  Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без специальной регулировки температуры благодаря технологии OptimalTEMP
      • Автоматическая интеллектуальная подача пара и датчик DynamiQ обеспечивают быстрое и удобное глажение
      • Сверхлегкий парогенератор для простого и удобного использования
      Цена магазина Philips

      • Ключевые особенности

        • Без риска прожечь ткань

          Да

        • Без необходимости регулировки температуры

          Да

        • Давление

          Макс. 8 бар

        • Паровой удар

          До 600  г

        • Съемный резервуар для воды

          Да

        • Объем резервуара для воды

          1800  мл

        • Фиксация Carry-lock

          Для удобного и безопасного перемещения

        • Вес утюга

          0,8  кг

        • Очистка от накипи и загрязнений

          Easy De-calc Plus

        • Система автоотключения

          Да

      • Технические характеристики

        Технология
        Технология
        Циклоническая камера
        • Да
        Без риска прожечь ткань
        • Да
        Без необходимости регулировки температуры
        • Да
        Технология OptimalTEMP
        • Да
        Технология Silent Steam
        • Да
        Процессор Smart Control
        • Да
        DynamiQ
        • Да
        Быстрое разглаживание складок
        Быстрое разглаживание складок
        Постоянная подача пара
        • До 165 г/мин
        Мощность
        • Макс. 2700 Вт
        Давление
        • Макс. 8 бар
        Готовность к использованию
        • 2 мин
        Паровой удар
        • До 600 г
        Вертикальное отпаривание
        • Да
        напряжение
        • 220–240 В
        Легко использовать
        Легко использовать
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        • Даже для шелка
        Превосходное скольжение подошвы
        • 5 звезд
        Название подошвы
        • T-ionicGlide
        Объем резервуара для воды
        • 1800 мл
        Съемный резервуар для воды
        • Да
        Длина шланга
        • 1,9 м
        Оповещение о низком уровне воды
        • Да
        Длина шнура питания
        • 2 м
        Заостренный паровой носик
        • Да
        Готовность к использованию
        • Звуковой сигнал
        Долив воды в любой момент использования
        • Да
        Система автоотключения
        • Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        • 5 звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        • Да
        Очистка от накипи
        Очистка от накипи
        Очистка от накипи и загрязнений
        • Easy De-calc Plus
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Индикатор
        Хранение
        Хранение
        Фиксация Carry-lock
        • Для удобного и безопасного перемещения
        Хранение шланга
        • Отделение для хранения шланга
        Аксессуары в комплекте
        Аксессуары в комплекте
        Рукавица для дополнительной защиты
        • Да
        Размер и вес
        Размер и вес
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        • 31 x 35 x 51 см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        • 23,3 x 28,5 x 45,3 см
        Вес (с упаковкой)
        • 7,4 кг
        Вес утюга
        • 0,8 кг
        Вес утюга + подставка
        • 5,1 кг
        Гарантия
        Гарантия
        Международная гарантия 2 года
        • Да
        Экологичность
        Экологичность
        Режим энергосбережения
        • Да
        Экономия энергии*
        • 50 %
        Упаковка изделия
        • Полностью перерабатываемое сырье
        Инструкция по эксплуатации
        • из 100 % переработанной бумаги

      Руководства и документация

      Ответы на часто задаваемые вопросы

      Поиск и устранение неисправностей

      Протечка (1)
      Высокое качество (1)
      Устройство (3)
      Индикаторы (1)
      Другие неисправности (1)
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