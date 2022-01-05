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Больше не доступен
Паровой удар до 600 г
Съемный резервуар для воды 1,8 л
Технология OptimalTEMP
Тихая автоподача пара
Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.
Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.
Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке
Награды
4.6
из 5
42
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
ksr1
05/01/2022
Україна
PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Глажка стала простой и легкой. Жена довольна. Свои брюки, я пока, глажу сам. Длительность процесс сократился в два раза. Теперь могу доверить его и жене.
Плюсы
Гладит надежно - за один проход, чисто и аккуратно. К качеству воды не капризен.
Минусы
Габариты станции хотелось бы меньше. Фиксация утюга в станции с люфтом (стремно когда она заполнена водой).).
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором
Olya2308
30/08/2020
Україна
Чудо техника
Остановила свой выбор на моделе парогенератора - PHILIPS GC9642/60 и осталась очень довольна. Данный парогенератор это просто чудо техники, отличный помощник, с горой глажки справляется в разы быстрее обычного утюга !!! Особо порадовало, что возможно гладить любые виды ткани без регулировки температуры, это чрезвычайно удобно. Благодаря мощной подаче пара результат глажки – отличный а за счет постоянной подачи пара – процесс глажки проходит довольно быстро. Имеет большой резервуар для воды (1,8 литров), если в процессе глаженья вода закончилась, можно не выключая парогенератор долить воды и продолжить процесс глажки. Отдельным плюсом является функция вертикального пара. С данным парогенератором процесс глажки намного удобней и быстрее. Привлекает своим внешним видом и дизайном. Торговая марка PHILIPS давно стала нашим помощником в домашних делах.
Плюсы
Парогенератор в разы быстрее справляется с горой глажки.
Минусы
Отсутствуют
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором
Margo90
30/03/2020
Україна
Очень актуальная вещь для большой семьи
Очень большая семья, хотела очень давно, приобрела и ни разу не пожалела. Большой бак для воды, очень быстро нагревается и с помощью лёгкого утюга и мощного пара разглаживает любую одежду горизонтально, а также на весу. Хорошее керамическое покрытие подошвы утюга не портит одежду. Лёгкая в использовании, а также легко чистится от накипи. Очень довольная, глажу с удовольствием, и всем рекомендую приобрести!!!!!!!
Плюсы
Супер мощный пар
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором