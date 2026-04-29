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PerfectCare Elite Plus Утюг с парогенератором

Больше не доступен

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PerfectCare Elite PlusУтюг с парогенератором

GC9682/80

PerfectCare Elite Plus Утюг с парогенератором

Больше не доступен

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Инструкции и документация

UK Declaration of Conformity

  • PDF файл, 495.8 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron - English (US)

  • PDF файл, 206.2 kB
  • 13 March 2026

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