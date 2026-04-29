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PerfectCare Elite Plus Утюг с парогенератором
Больше не доступен
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Eco passport Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron - English (US)
Все (4)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать парогенератор Philips от накипи?
Как очищать подошву утюга с парогенератором Philips
Как очищать резервуар для воды утюга с парогенератором Philips?
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Парогенератор Philips не вырабатывает пар
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Гладильная доска намокает, а на полу скапливается вода
На парогенераторе Philips мигает синий индикатор
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
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