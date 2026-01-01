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Больше не доступен
HD8649/11
Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
Вы можете перемолоть новую порцию зерен для каждой чашки, полностью раскрывая их вкус, благодаря керамическим жерновам, которые не перегревают зерна. При помощи ручного капучинатора вы без труда сможете приготовить деликатную молочную пену для вашего кофе.
3 вида кофе
Классический капучинатор
Белый
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.
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