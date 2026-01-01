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  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе
  • Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

Больше не доступен

2000 SeriesАвтоматическая кофемашина

HD8649/11

Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

Вы можете перемолоть новую порцию зерен для каждой чашки, полностью раскрывая их вкус, благодаря керамическим жерновам, которые не перегревают зерна. При помощи ручного капучинатора вы без труда сможете приготовить деликатную молочную пену для вашего кофе.

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Полностью керамические жернова гарантируют долговечность

Насладитесь превосходным ароматом любимого кофе

  • 3 вида кофе

  • Классический капучинатор

  • Белый

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

Технические характеристики

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  • • Уникальные предложения